На уроки к 09:00: школы уже определились со временем начала занятий

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Решения о времени начала уроков в школах принимают сами администрации учреждений образования, сообщила Sputnik пресс-секретарь Министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая.



© Sputnik Юрий Стрелец Школьники Минска выйдут на линейку на день позже, чем в прошлом году

Инициировал перенос начала занятий в средних школах президент Беларуси Александр Лукашенко: глава государства аргументировал это тем, что в таком случае дети смогут лучше высыпаться, что в итоге повысит их успеваемость. Позже чиновники отчитались: большинство школ готовы к переносу времени начала уроков, а дети не будут задерживаться на уроках из-за сокращения перемен.

За две недели до начала нового учебного года Sputnik обратился с вопросом в Министерство образования о том, есть ли касательно времени начала уроков окончательное решение.

"Решения о времени начала уроков принимают сами администрации школ. Есть рекомендованное: для школ, которые работают в одну смену, – девять утра. Далее уже решают все на местах", – сообщили Sputnik в Минобразования.

В самом ведомстве информации о том, какой процент школ решили перенести начало уроков на девять утра, нет. Родители могут узнать расписание в администрациях школ – они уже должны были определиться со временем.

В министерстве подчеркнули, что при принятии такого решения администрация школы должна исходить исключительно из интересов детей – будут ли они сильно уставать. Первыми уроками рекомендовано проводить те, которые не требуют от учеников серьезного напряжения. Ставить на первый урок контрольные и проверочные нельзя.

Весной чиновники объявляли о том, что более 82% средних школ в новом учебном году перейдут на предложенный президентом график, в чуть более 17% учреждений среднего образования первый звонок прозвенит в 08:30 и менее половины процента школ не будут переносить начало занятий.

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