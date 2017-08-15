Стали известны даты школьных каникул в новом учебном году

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Министерство образования опубликовало сроки школьных каникул в Беларуси в 2017/2018 учебном году.

Сроки каникул в школах и гимназиях едины для всех учреждений образования в республики, их ежегодно устанавливают чиновники Минобразования.

Так, согласно данным ведомства, в текущем учебном году четверти будут проходить в следующие сроки:

первая четверть – с 1 сентября по 28 октября

вторая – с 8 ноября по 23 декабря

третья – с 8 января по 24 марта

четвертая – с 2 апреля по 31 мая

Таким образом, осенние каникулы пройдут с 29 октября по 7 ноября включительно. Всего осенние каникулы будут длиться десять дней – длиннее обычного.

Зимой школьники будут отдыхать 15 дней – с 24 декабря по 7 января, а весной – восемь дней: с 25 марта по первого апреля включительно.

Летние каникулы будут длиться 92 дня, они начнутся 1 июня, а для выпускников 9-х классов – 80 дней, с 13 июня.

Для учеников первых и вторых классов будут организованы дополнительные каникулы – с 12 по 18 февраля.