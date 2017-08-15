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Сокращать сроки отключения горячей воды в Беларуси могут, но не будут
16.08.2017 13:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг – Sputnik. Министерство жилищно-коммунального хозяйства не рассматривает возможность сокращение сроков отключения горячей воды, заявил в среду журналистам пресс-секретарь ведомства Геннадий Акстилович.
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Профилактические отключения горячей воды в Беларуси проводятся в среднем в течение около двух недель в период с мая по конец августа. Многие белорусы жалуются на это и отмечают, что в соседних странах от подобной практики давно отказались.
"Рассматривать изменение сроков (отключения горячей воды – Sputnik) в сторону уменьшения нецелесообразно, хотя теоретически такая возможность есть", – заявил представитель МинЖКХ в среду.
Горячую воду в жилфонде Беларуси редко отключают менее чем на две недели, при этом в случае возникновения непредвиденных неполадок данный период может увеличиваться.
Сейчас белорусы вынуждены на время отключения горячей воды мыться, нагревая воду на плите, устанавливать у себя в квартирах бойлеры или посещать общественные бани.
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Уменьшение сроков отключения горячей воды летом коммунальщики считают нецелесообразным.
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