ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сокращать сроки отключения горячей воды в Беларуси могут, но не будут

16.08.2017 13:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Министерство жилищно-коммунального хозяйства не рассматривает возможность сокращение сроков отключения горячей воды, заявил в среду журналистам пресс-секретарь ведомства Геннадий Акстилович.

Сокращать сроки отключения горячей воды в Беларуси могут, но не будут
© YouTube / PrIk0_oL52
Водная феерия в Гомеле: из-за порыва столб воды поднялся выше 9-этажки

Профилактические отключения горячей воды в Беларуси проводятся в среднем в течение около двух недель в период с мая по конец августа. Многие белорусы жалуются на это и отмечают, что в соседних странах от подобной практики давно отказались.

"Рассматривать изменение сроков (отключения горячей воды – Sputnik) в сторону уменьшения нецелесообразно, хотя теоретически такая возможность есть", – заявил представитель МинЖКХ в среду.

Горячую воду в жилфонде Беларуси редко отключают менее чем на две недели, при этом в случае возникновения непредвиденных неполадок данный период может увеличиваться.

Сейчас белорусы вынуждены на время отключения горячей воды мыться, нагревая воду на плите, устанавливать у себя в квартирах бойлеры или посещать общественные бани.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уменьшение сроков отключения горячей воды летом коммунальщики считают нецелесообразным.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Дело о взятках в Беларусбанке: Господарик начал давать показания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика