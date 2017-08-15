Сокращать сроки отключения горячей воды в Беларуси могут, но не будут

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Министерство жилищно-коммунального хозяйства не рассматривает возможность сокращение сроков отключения горячей воды, заявил в среду журналистам пресс-секретарь ведомства Геннадий Акстилович.

Профилактические отключения горячей воды в Беларуси проводятся в среднем в течение около двух недель в период с мая по конец августа. Многие белорусы жалуются на это и отмечают, что в соседних странах от подобной практики давно отказались.

"Рассматривать изменение сроков (отключения горячей воды – Sputnik) в сторону уменьшения нецелесообразно, хотя теоретически такая возможность есть", – заявил представитель МинЖКХ в среду.

Горячую воду в жилфонде Беларуси редко отключают менее чем на две недели, при этом в случае возникновения непредвиденных неполадок данный период может увеличиваться.

Сейчас белорусы вынуждены на время отключения горячей воды мыться, нагревая воду на плите, устанавливать у себя в квартирах бойлеры или посещать общественные бани.