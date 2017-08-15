Дело о взятках в Беларусбанке: Господарик начал давать показания

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Главный фигурант уголовного дела о взятках в Беларусбанке, бывший первый заместитель председателя правления банка Геннадий Господарик начал давать показания в суде, передает корреспондент Sputnik в среду из зала суда.

В начале данного судебного процесса обвиняемые отказались давать показания , заявив о том, что сделают это после того, как будут допрошены все свидетели. Данный суд длится почти месяц и сегодня начался допрос обвиняемых в суде. После того, как прокурор в течение почти двух часов оглашал показания на стадии предварительного расследования главного свидетеля бизнесмена Александра Бучнева, суд объявил 15-минутный перерыв, после чего начался допрос обвиняемых.



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Господарик заявил, что своей вины по ч.2 и ч3. 424 (превышение служебных полномочий) не признал. Ранее, в начале судебного процесса, он признал вину в получении взяток на сумму около 200 тысяч долларов.

Судья сказала обвиняемому Господарику сообщить, что входило в его обязанности на посту первого заместителя председателя правления банка. По его словам, в частности, он отвечал за организацию и проведение тендерных торгов по закупке кассово-инкассаторского оборудования и бронетранспорта.

В начале допроса Господарик в свободном изложении рассказал о том, как проводились заседания конкурсных комиссий в банке. В суд он пришел с тетрадью, в котором был написан текст его рассказа, он часто заглядывал в текст.

"Никого содействия коммерческим структурам я не оказывал, а действовал строго в соответствии с теми документами и правовыми актами, которые были. Документы согласовывались конкурсной комиссией, я утверждал их после того, как комиссия утвердила эти документы и свою подпись ставил председатель комиссии", — сказал он.

При этом обвиняемый отметил, что "вывод следствия о том, что мною было организованно формальное проведение тендерных конкурсов, не соответствует действительности".

По его словам, после того, как в Комитет государственного контроля поступила анонимка о нарушениях при проведении тендеров на поставку банковского оборудования, была проверка, которая нарушений не выявила.

Обвиняемый также заявил, что не будет давать показания по эпизодам взяток, до тех пор, пока не допросят в суде главного свидетеля бизнесмена Александра Бучнева, который написал в КГБ заявление о взятках.

Господарик более часа давал показания в суде. После перерыва начнется его допрос.