Лукашенко подарил Новицкому помпезную книгу о Дворце Независимости

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с космонавтом Олегом Новицким и подарил ему сигнальный экземпляр книги о Дворце Независимости.



© Sputnik Григорий Сысоев Олег Новицкий передал музею флаг Беларуси, который брал на орбиту

Глава государства провел встречу с Новицким в среду. Президент поблагодарил космонавта и отметил, что за его полетом на МКС наблюдала вся страна.

"Вам спасибо за поздравительное письмо. Вы не поверите, было действительно очень приятно и трогательно. Я понимаю, что никак нельзя подвести просто не то что тех людей, которые готовили к полету, но и свою республику, свою землю. Правда, спасибо. Хотел вам подарок маленький оставить. Вот фотография нашего экипажа", – обратился к президенту Новицкий.

Лукашенко в свою очередь подарил космонавту первый экземпляр книги о Дворце Независимости, которую он назвал "достойной книжкой".

"Поэтому пусть она будет у тебя – первый экземпляр, который я утверждал как образец. Два слова я там написал на скорую руку. Почитаешь. Это такая помпезная книжка. Кому, если не самому настоящему человеку с белорусским сердцем, подарить эту первую книжку. Это будет символично и достойно", – признался глава государства.

Лукашенко и Новицкий обсудили сложность общения на борту Международной космической станции, планы космонавта на следующий полет. В заключении космонавт отметил, что хочет готовить себя к "жизни на Земле" – именно в Беларуси, а не в России, где он живет в последнее время.