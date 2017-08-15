Одинаковые дети, возврат к пятибалльной системе: что ожидает белорусское образование

Президент считает, что «дети к 1 сентября должны быть одинаковыми», а «некоторые учебники дошли до дури». В Министерстве образования мечтают о возврате к пятибалльной системе. В то же время эксперты говорят, что белорусские власти подменяют этими рассуждениями настоящие реформы, которые необходимы образованию.

Одинаковые дети и что-то не то с учебниками

Лукашенко принял 15 августа с докладом заместителя премьер-министра Василия Жарко и министра образования Игоря Карпенко.

«В этом плане также вопрос первостепенной важности — обновление учебных программ и учебники. Никакой проблемы в этом не вижу. Даже в сроках. Мы ведь не заново создаем учебники, учебные программы. В основном это нормальные учебные программы и учебники. Но некоторые темы, как обнаружилось не только в гуманитарной сфере, но и в учебниках физики, математики, до дури доходят. Эти темы надо корректировать», — отметил Лукашенко.

Он потребовал к 2018 году завершить издание новых учебников и доработку учебных программ.

Дальше — больше. Лукашенко обратил внимание на то, что у нас есть социальное расслоение общества, а проще говоря, есть богатые и бедные родители. Бороться с этим официальный лидер Беларуси решил не дотациями или помощью от государства, а по советской традиции: все дети должны стать одинаковыми.

«Формула одна — чтобы 1 сентября дети были одинаковые. Не в том плане, что они должны быть одеты в черно-белые переднички, гольфы или платьица. А чтобы не выделялись дети из семей, которые не так богаты сегодня. Мы должны одеть достойно к 1 сентября всех детишек», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Два с минусом тебе за поведение»

Жарко на совещании с главой Беларуси предложил обсудить возвращение к пятибалльной оценке знаний в белорусских учреждениях образования.

к десятибалльной системе оценки знаний у него есть некоторые вопросы: в ней присутствует субъективизм и нет неудовлетворительно оценки. Жарко отметил, что «раньше» было иначе.

«Десять лет как в стране введена десятибалльная система обучения. Много вопросов стоит по десятибалльной системе. Это и иногда бывает субъективизм в оценке. И у нас нет неудовлетворительной оценки. Потому что один балл — это тоже оценка знаний. Раньше понимали — единица, двойка — это неудовлетворительные оценки. Поэтому надо вынести на обсуждение общественности. Может быть, и вернуться к пятибалльной системе», — сказал вице-премьер.

И еще немного о реформах образования

Нельзя сказать, что чиновники на совещании совершенно избегали обсуждения реформ образования. Правда, и некоторые из этих изменений спорные. Что предлагалось на совещании кроме формы, учебников и пятибальной системы?

1. Разработка дорожной карты, которая определит приоритеты и направления, по которым должна двигаться система образования в ближайшей перспективе до 2020 года и стратегически до 2030 года.

2. Переход на всеобщее среднее образование.

3. Введение в большинстве случаев платной заочной формы обучения.

4. Постепенное снижение набора на обучение в высших учебных заведениях.

5. Учитывать ли средний балл аттестата при поступлении.

6. Проведение аттестации и проверки на соответствие лицензионным требованиям всех вузов Беларуси.

Подмена настоящих реформ

«На самом деле, есть много планов реформы белорусского образования», — прокомментировал БДГ действия властей профессор, независимый эксперт в обрасти образования Владимир Дунаев.

В частности, он напомнил, что существует «дорожная карта» по реформе высшего образования, которая призвана сблизить белорусскую систему с европейской, и на условии реализации которой Беларусь попала в Болонский процесс.

«Беларусь взяла на себя обязательства. Срок их выполнения заканчивается, а реформы эти в лучшем случае на 30% осуществлены. Есть необходимость продления сроков действия "дорожной карты"», — объяснил Дунаев.

Что касается средней школы, добавил эксперт, Беларусь также получила 50 млн долларов кредита от Всемирного банка на реализацию реформы системы управления. Кроме того, в следующем году ожидается т. н. тест PISA (международная программа по оценке образовательных достижений учащихся). От Евросоюза Беларусь получила грант в 12 млн долларов на сближение рынка труда и системы образования.

На этом фоне Дунаев назвал совещание непрофессиональными разговорами, далекими от реалий, и предложил чиновникам не заниматься ерундой.

«Курс реформ в значительной степени определен, а вместо этого занимаются нелепым и ненужным вопросом пяти- или десятибальная система оценки должна быть. Отчасти можно понять, почему реставрация советской системы кажется такой притягательной: кажется, что если вернуться в прошлое, то проблем не будет», — добавил профессор.

Эксперт называет общей тенденцией политики руководства Беларусью и отрасли во время обсуждения стратегии удивительную способность прятаться в прошлом от современных проблем. «Им кажется, что если они затаятся, все эти проблемы исчезнут. А на самом деле прогрессивные реформы являются ответом на вызовы. А прятаться от проблем — это самая бесперспективная стратегия», — заключил Дунаев.