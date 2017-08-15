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Шнуров вызвал Познера на рэп-баттл

16.08.2017 15:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг — Sputnik. Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров вызвал известного тележурналиста Владимира Познера на рэп-баттл, об этом артист написал в своем аккаунте в Instagram.

Не так давно Познер заявил о том, что его весеннее интервью со Шнуровым вышло плохим именно из-за музыканта, который был закрыт для общения и толком не отвечал на вопросы журналиста. Музыкант после этого напомнил, что интервью с Юрием Дудем у него вышло хорошим, и скептически прокомментировал заявление Познера.

В среду Шнуров публично вызвал известного ведущего на рэп-баттл.

"Ну что ж? Следуя моде и общим культурным тенденциям, я вызываю Владимира Владимировича Познера на баттл. Это не мой и не его жанр, поэтому стартовые условия у нас равные. Площадка значения для меня не имеет — "Слово", "Версус" или "Первый Канал", — написал Шнуров и отметил, что выбор площадки останется за Познером.

Сам тележурналист еще не ответил на вызов солиста группы "Ленинград".

Формат рэп-баттлов стал сильно популярен в русскоязычном интернете в последние месяцы. Самые обсуждаемые баттлы выходят на канале "Версус" и собирают миллионы просмотров. Так, последний баттл между Оксимироном и Гнойным за три дня посмотрели более 13 миллионов человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидер группы "Ленинград" сказал, что ему все равно, на какой площадке пройдет сражение - "Версуса" или "Первого канала".

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