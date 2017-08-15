Коммунальщики объяснили, почему не будут сокращать сроки отключений воды

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси объяснило, почему сроки отключения горячей воды у граждан летом не будут сокращать.

Пресс-секретарь Минжилкомхоза Геннадий Акстилович заявил в среду журналистам о том, что теоретически сократить сроки отключения горячей воды у белорусов возможно, однако коммунальщики делать этого не будут.

"Если рассуждать теоретически, то сократить сроки отключения можно. Есть факты, когда вода отключается и на пять, и на семь дней. Но необходимо понимать, что в рамках проведения профилактических мероприятий выполняется комплекс работ, чтобы обеспечить функционирование магистралей, котельной в осенне-зимний период и, как следствие, бесперебойное оказание услуги", — отметил представитель ведомства.

Как подчеркнул Акстилович, сроки отключения водоснабжения зависят от того, какой объем работ запланирован и какие повреждения выявлены на конкретной сети.

"На сегодняшний день технологически установлено, что на выполнение этих работ необходимо 14 дней. Поэтому рассматривать изменение сроков в сторону уменьшения нецелесообразно", — добавил представитель МинЖКХ.

При этом в Беларуси не будут строить параллельные магистрали, которые помогали бы не отключать у граждан горячее водоснабжение.