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Житель Крупок за килограмм марихуаны 8,5 лет проведет за решеткой
16.08.2017 16:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Судом Крупского района Минской области местный житель, который признан виновным в распространении и хранении наркотиков, приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, сообщили в Верховном суде Беларуси.
Обвиняемый был задержан сотрудниками в марте в Крупках, когда в дневное время суток сбывал 6,7 грамма марихуаны.
"Приговором суда обвиняемый признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении марихуаны, а также в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере", — сообщили в суде.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, также суд применил к нему с конфискацию имущества, отметили в суде.
Как сообщили в правоохранительных органах, после задержания у жителя крупок был проведен обыск по месту жительства, в ходе которого милиционеры изъяли почти один килограмм марихуаны.
Следствием было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
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Суд назначил неработающему жителю Крупок минимальный срок, который предусматривает статья Уголовного кодекса Беларуси.
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