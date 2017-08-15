Житель Крупок за килограмм марихуаны 8,5 лет проведет за решеткой

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Судом Крупского района Минской области местный житель, который признан виновным в распространении и хранении наркотиков, приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, сообщили в Верховном суде Беларуси.

Обвиняемый был задержан сотрудниками в марте в Крупках, когда в дневное время суток сбывал 6,7 грамма марихуаны.

"Приговором суда обвиняемый признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении марихуаны, а также в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере", — сообщили в суде.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, также суд применил к нему с конфискацию имущества, отметили в суде.

Как сообщили в правоохранительных органах, после задержания у жителя крупок был проведен обыск по месту жительства, в ходе которого милиционеры изъяли почти один килограмм марихуаны.

Следствием было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.