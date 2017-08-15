Где еще находили авиабомбы в этом году в Беларуси

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Авиабомба ФАБ-100 весом сто килограммов времен Великой Отечественной войны обнаружена на улице Ванеева в Минске, сообщает Sputnik.

Инцидент произошел в среду днем: рабочие обнаружили снаряд во время прокладки траншеи в районе развязки улиц Долгобродской и Ванеева. На место незамедлительно прибыли саперы-взрывотехники. Во избежание несчастных случаев была перекрыта прилегающая территория.