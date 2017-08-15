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Где еще находили авиабомбы в этом году в Беларуси
16.08.2017 17:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Авиабомба ФАБ-100 весом сто килограммов времен Великой Отечественной войны обнаружена на улице Ванеева в Минске, сообщает Sputnik.
Инцидент произошел в среду днем: рабочие обнаружили снаряд во время прокладки траншеи в районе развязки улиц Долгобродской и Ванеева. На место незамедлительно прибыли саперы-взрывотехники. Во избежание несчастных случаев была перекрыта прилегающая территория.
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