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Стоимость учебников на следующий учебный год еще не определена

16.08.2017 17:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг — Sputnik. Размер стоимости пользования школьными учебниками в 2017/2018 учебном году еще не определен — соответствующий документ обычно публикуют в конце августа.

Стоимость учебников на следующий учебный год еще не определена
© Sputnik / Виктор Толочко
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Следующий учебный год начнется у белорусских школьников уже 1 сентября. Многое из деталей грядущего учебного года уже известно — например, содержание учебных программ. Однако многие родители уже ищут информацию о размере оплаты за учебники.

Размер оплаты за использование учебников устанавливается Минобразования ежегодно в конце августа. На момент публикации материала соответствующий документ с цифрами на 2017/2018 учебный год не обнародован.

В предыдущем году, к примеру, больше всего стоил комплект учебников для шестиклассников — 14,04 рубля, а меньше всего для первоклашек — 5,61. Вероятнее всего, в этом году цены хоть и станут выше, но ненамного.

Плату за пользование учебниками не взимают с нескольких категорий семей:

  • c родителей, имеющих детей с особенностями психофизического развития;
  • с семей, которые получают государственные пособия на детей старше трех лет;
  • с семей, в которых один или оба родителя инвалиды I — II группы;
  • с детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
  • с детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
  • с семей военнослужащих и работников МВД, погибших или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей во время боевых действий или в мирное время.

Многодетным семьям за пользование учебниками сделают скидку в размере 50%.

После появления стоимости пользования учебниками в следующем учебном году, оплатить их необходимо будет до 1 октября. Внести оплату за учебники можно будет как в банке, так и онлайн — при помощи системы ЕРИП.

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Теги: Минск
 
 
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Размер оплаты за пользование учебниками в школах ежегодно устанавливает Минобразования.

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