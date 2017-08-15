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Стоимость учебников на следующий учебный год еще не определена
16.08.2017 17:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Размер стоимости пользования школьными учебниками в 2017/2018 учебном году еще не определен — соответствующий документ обычно публикуют в конце августа.
© Sputnik / Виктор Толочко
Следующий учебный год начнется у белорусских школьников уже
Размер оплаты за использование учебников устанавливается Минобразования ежегодно в конце августа. На момент публикации материала соответствующий документ с цифрами на 2017/2018 учебный год не обнародован.
В предыдущем году, к примеру, больше всего стоил комплект
Плату за пользование учебниками не взимают с нескольких категорий семей:
Многодетным семьям за пользование учебниками сделают скидку в размере 50%.
После появления стоимости пользования учебниками в следующем учебном году, оплатить их необходимо будет до 1 октября. Внести оплату за учебники можно будет как в банке, так и онлайн — при помощи системы ЕРИП.
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Размер оплаты за пользование учебниками в школах ежегодно устанавливает Минобразования.
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