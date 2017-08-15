Стоимость учебников на следующий учебный год еще не определена

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Размер стоимости пользования школьными учебниками в 2017/2018 учебном году еще не определен — соответствующий документ обычно публикуют в конце августа.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко об учебниках: некоторые темы до дури доходят

Следующий учебный год начнется у белорусских школьников уже 1 сентября . Многое из деталей грядущего учебного года уже известно — например, содержание учебных программ. Однако многие родители уже ищут информацию о размере оплаты за учебники.

Размер оплаты за использование учебников устанавливается Минобразования ежегодно в конце августа. На момент публикации материала соответствующий документ с цифрами на 2017/2018 учебный год не обнародован.

В предыдущем году, к примеру, больше всего стоил комплект учебников для шестиклассников — 14,04 рубля, а меньше всего для первоклашек — 5,61. Вероятнее всего, в этом году цены хоть и станут выше, но ненамного.

Плату за пользование учебниками не взимают с нескольких категорий семей:

c родителей, имеющих детей с особенностями психофизического развития;

с семей, которые получают государственные пособия на детей старше трех лет;

с семей, в которых один или оба родителя инвалиды I — II группы;

с детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

с детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

с семей военнослужащих и работников МВД, погибших или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей во время боевых действий или в мирное время.

Многодетным семьям за пользование учебниками сделают скидку в размере 50%.

После появления стоимости пользования учебниками в следующем учебном году, оплатить их необходимо будет до 1 октября. Внести оплату за учебники можно будет как в банке, так и онлайн — при помощи системы ЕРИП.

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