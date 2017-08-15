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Брест снимут из космоса для имиджевой рекламы города

16.08.2017 18:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 16 авг — Sputnik. Короткие имиджевые видеоролики могут транслироваться в кинотеатрах и на белорусских телеканалах, такое предложение озвучил сегодня на презентации председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Всего творческая группа телекомпании "СТВ" сняла пять мини-фильмов, каждый из которых по-своему рассказывает о городе. На видео попали известные брестские места, события и люди. Все ролики заканчиваются соответствующим теме логотипом и слоганом "Здесь начинается Родина".

Брест снимут из космоса для имиджевой рекламы города
© Sputnik / Дмитрий Босак.
"Королева декламации" Дария Скоморощенко

Герои некоторых мини-фильмов — талантливая брестчанка Дария Скоморощенко, которая участвовала в популярных российских телешоу, и фонарщик Бреста Виктор Кирисюк. В одном ролике снялся певец Саша Немо. В съемках также участвовали актеры Брестского академического театра драмы и музыки.

"Инвестиционная привлекательность проявляется в том числе и в том, как город себя позиционирует. Наша задача позиционировать Брест как современный, креативный город, чтобы инвестор сюда шел, создавал рабочие места. Чтобы вкладывал сюда деньги, понимая, что Брест — это перспективный город", — отметил на презентации мэр Александр Рогачук.

Брест снимут из космоса для имиджевой рекламы города
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Презентационные ролики посвящены 1000-летию Бреста

Председатель горисполкома рассказал, что представленные ролики — только начало большого сериала о Бресте. С идеями для новых сюжетов в горисполком может обратиться любой желающий.

Замысел одного из будущих роликов озвучили сегодня — за помощью в съемках творческая группа обратилась к космонавту Олегу Новицкому, который к следующему видео постарается снять Брест из космоса.

Брест снимут из космоса для имиджевой рекламы города
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Брестский фонарщик Виктор Кирисюк

"Мы абсолютно бесплатно будем предлагать ролики всем нашим киновидеопредприятиям и всем телеканалам для социальной рекламы", — резюмировал Рогачук.

 
Теги: Брест
 
 
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В презентационных роликах, посвященных 1000-летию Бреста, снялись "королева декламации" Дария Скоморощенко, брестский фонарщик Виктор Кирисюк и певец Саша Немо.

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