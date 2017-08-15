Брест снимут из космоса для имиджевой рекламы города

БРЕСТ, 16 авг — Sputnik. Короткие имиджевые видеоролики могут транслироваться в кинотеатрах и на белорусских телеканалах, такое предложение озвучил сегодня на презентации председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Всего творческая группа телекомпании "СТВ" сняла пять мини-фильмов, каждый из которых по-своему рассказывает о городе. На видео попали известные брестские места, события и люди. Все ролики заканчиваются соответствующим теме логотипом и слоганом "Здесь начинается Родина".



© Sputnik / Дмитрий Босак. "Королева декламации" Дария Скоморощенко

Герои некоторых мини-фильмов — талантливая брестчанка Дария Скоморощенко, которая участвовала в популярных российских телешоу, и фонарщик Бреста Виктор Кирисюк. В одном ролике снялся певец Саша Немо. В съемках также участвовали актеры Брестского академического театра драмы и музыки.

"Инвестиционная привлекательность проявляется в том числе и в том, как город себя позиционирует. Наша задача позиционировать Брест как современный, креативный город, чтобы инвестор сюда шел, создавал рабочие места. Чтобы вкладывал сюда деньги, понимая, что Брест — это перспективный город", — отметил на презентации мэр Александр Рогачук.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Презентационные ролики посвящены 1000-летию Бреста

Председатель горисполкома рассказал, что представленные ролики — только начало большого сериала о Бресте. С идеями для новых сюжетов в горисполком может обратиться любой желающий.

Замысел одного из будущих роликов озвучили сегодня — за помощью в съемках творческая группа обратилась к космонавту Олегу Новицкому, который к следующему видео постарается снять Брест из космоса.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Брестский фонарщик Виктор Кирисюк

"Мы абсолютно бесплатно будем предлагать ролики всем нашим киновидеопредприятиям и всем телеканалам для социальной рекламы", — резюмировал Рогачук.