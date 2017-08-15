Лукашенко произвел назначения в Министерстве обороны

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о назначениях на должности в оборонном ведомстве страны, сообщили в среду в пресс-службе главы государства.

Оба указа о назначениях были подписаны 16 августа.

"Начальником связи Вооруженных Сил — начальником управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь назначен Олег Мищенко", — сообщили Sputnik в президентской пресс-службе.

Соответствующий Указ глава государства подписал сегодня.

Еще одним указом президент назначил Юрия Шаплавского начальником Департамента транспортного обеспечения министерства обороны , сообщили в пресс-службе.