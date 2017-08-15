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Лукашенко произвел назначения в Министерстве обороны
16.08.2017 19:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о назначениях на должности в оборонном ведомстве страны, сообщили в среду в пресс-службе главы государства.
Оба указа о назначениях были подписаны 16 августа.
"Начальником связи Вооруженных Сил — начальником управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь назначен Олег Мищенко", — сообщили Sputnik в президентской пресс-службе.
Соответствующий Указ глава государства подписал сегодня.
Еще одним указом президент назначил Юрия Шаплавского начальником Департамента транспортного обеспечения
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В Генеральном штабе Вооруженных Сил Беларуси — новый начальник управления связи.
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