Умерла актриса Вера Глаголева

Актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась на 62 году жизни.

Причина смерти не сообщается, однако известно, что актриса умерла от рака и долго лечилась, проходила курс лечения в США, но врачи оказались бессильны.

Вера Глаголева сыграла более чем в 50 кинофильмах. Из самых полюбившихся зрителям – «Выйти замуж за капитана», «Не стреляйте в белых лебедей», «Сошедшая с небес», «В четверг» и «Больше никогда».

Вера Витальевна была и режиссером и сняла шесть фильмов. Ее первой режиссерской работой стала психологическая мелодрама «Сломанный свет». Картина, рассказывающая о безработных актерах.

Затем в 2005 году вышел фильм «Заказ», завоевавший приз зрительских симпатий кинофестиваля «Меридианы Тихого». Еще один фильм Глаголевой «Чертово колесо» был награждена Гран-при Первого всероссийского кинофестиваля «Золотой феникс» в Смоленске, пишет БЕЛТА . Потом было еще четыре режиссерских работы.