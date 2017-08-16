|
Умерла актриса Вера Глаголева
16.08.2017 19:27 — Новости Общества | БДГ
Актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась на 62 году жизни.
Причина смерти не сообщается, однако известно, что актриса умерла от рака и долго лечилась, проходила курс лечения в США, но врачи оказались бессильны.
Вера Глаголева сыграла более чем в 50 кинофильмах. Из самых полюбившихся зрителям – «Выйти замуж за капитана», «Не стреляйте в белых лебедей», «Сошедшая с небес», «В четверг» и «Больше никогда».
Вера Витальевна была и режиссером и сняла шесть фильмов. Ее первой режиссерской работой стала психологическая мелодрама «Сломанный свет». Картина, рассказывающая о безработных актерах.
Затем в 2005 году вышел фильм «Заказ», завоевавший приз зрительских симпатий кинофестиваля «Меридианы Тихого». Еще один фильм Глаголевой «Чертово колесо» был награждена Гран-при Первого всероссийского кинофестиваля «Золотой феникс» в Смоленске, пишет
«Вера, конечно, вошла в историю нашего кино как светлый человек, светлые образы большого загляденья. Как без нее уже говорить о нашем кино? Она есть в нашем кино, и занимает место значимое и заметное. Можно только выразить соболезнования ее детям, родным, друзьям, мужу, семье. Ужасная новость», – сказал в интервью
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась на 62 году жизни. Причина смерти не сообщается, однако известно, что актриса умерла от рака и долго лечилась, проходила...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии