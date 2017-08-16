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Меньшова: программа "Наедине со всеми" закрыта, но не руководством

16.08.2017 23:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг — Sputnik. Известная актриса и телеведущая Юлия Меньшова подтвердила в своем аккаунте в Instagram, что популярная программа "Наедине со всеми" закрыта.

В среду ведущая написала: "Да, это правда, программа "Наедине со всеми" закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала".

Меньшова особо отметила, что закрыть проект было исключительно ее желанием и настоятельной просьбой.

По словам ведущей, за четыре года в эфире было снято 600 выпусков. Она призналась, что работа была трудной, но "бесконечно интересной".

Причиной закрытия программы стало то, что Меньшова не хотела, чтобы проект превратился в "рутину" и снизил свое качество.

"Мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта", — заявила Меньшова.

По словам ведущей, с "Первого канала" она никуда не уходит.

"Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки", — сказала Меньшова и выразила надежду, что встретится со своими зрителями в новом сезоне.

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Теги: Минск
 
 
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Юлия Меньшова подтвердила информацию о закрытии своей программы и сообщила, что с "Первого канала" не уходит.

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