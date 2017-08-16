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Саакашвили собирается вернуться в Украину в сентябре
16.08.2017 22:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
© AFP/ SHAKH AIVAZOV
Во время прямого эфира на своей странице в
"У меня все нормально, у меня есть предложения получить гражданство от нескольких европейских стран", — отметил Саакашвили.
Кроме того, он считает, что при попытке возвращения в Украину его задерживать нет причины, хотя он и лицо без гражданства. "Легально я имею право въезжать в Украину", — сказал Саакашвили.
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По приезду в Украину Саакашвили намерен добиваться возвращения украинского гражданства в судах.
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