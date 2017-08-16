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Саакашвили собирается вернуться в Украину в сентябре

16.08.2017 22:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Саакашвили собирается вернуться в Украину в сентябре
© AFP/ SHAKH AIVAZOV
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МИНСК, 16 авг — Sputnik. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец".

Во время прямого эфира на своей странице в Facebook, Саакашвили сообщил, что попросит власти Украины "не перекапывать землю" на границе и "не устраивать" цирк с его возвращением. Также он заявил, что приехав в Украину, пойдет в суд, чтобы отстаивать свои права на гражданство.

"У меня все нормально, у меня есть предложения получить гражданство от нескольких европейских стран", — отметил Саакашвили.

Кроме того, он считает, что при попытке возвращения в Украину его задерживать нет причины, хотя он и лицо без гражданства. "Легально я имею право въезжать в Украину", — сказал Саакашвили.

26 июля Миграционная служба Украины сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Это решение в администрации объяснили тем, что экс-губернатор Одесской области предоставил недостоверные данные при его получении. Когда решение было озвучено, Саакашвили находился в США.

Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили, если он попытается пересечь границу, и не пропустить его на территорию страны.

 
Теги: Минск
 
 
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По приезду в Украину Саакашвили намерен добиваться возвращения украинского гражданства в судах.

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