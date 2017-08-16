Саакашвили собирается вернуться в Украину в сентябре



© AFP/ SHAKH AIVAZOV Госдума РФ назвала бредом слова Саакашвили о планах захвата Беларуси

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец".

Во время прямого эфира на своей странице в Facebook , Саакашвили сообщил, что попросит власти Украины "не перекапывать землю" на границе и "не устраивать" цирк с его возвращением. Также он заявил, что приехав в Украину, пойдет в суд, чтобы отстаивать свои права на гражданство .

"У меня все нормально, у меня есть предложения получить гражданство от нескольких европейских стран", — отметил Саакашвили.

Кроме того, он считает, что при попытке возвращения в Украину его задерживать нет причины, хотя он и лицо без гражданства. "Легально я имею право въезжать в Украину", — сказал Саакашвили.

26 июля Миграционная служба Украины сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства . Это решение в администрации объяснили тем, что экс-губернатор Одесской области предоставил недостоверные данные при его получении. Когда решение было озвучено, Саакашвили находился в США.

Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили , если он попытается пересечь границу, и не пропустить его на территорию страны.