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Новицкий подарил Лукашенко "космические" часы
16.08.2017 21:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Уроженец Беларуси Олег Новицкий подарил президенту республики Александру Лукашенко "космические" часы, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Сегодня белорусский лидер встретился с космонавтом Новицким, беседа продолжалась около двух часов.
"Это часы Omega. Они выпускаются ограниченной партией и сертифицированы для работы в космосе, в частности, в вакууме. Надеваются на скафандр. Причем экипаж может ими пользоваться еще при полете к станции. И эти же часы используются для выхода в открытый космос", — сказал Новицкий, вручая белорусскому президенту коробку с часами.
После встречи с главой государства Новицкий рассказал журналистам о том, что во время разговора была затронута масса различных тем.
"Мы затронули очень много тем. Во-первых, связанные с космонавтикой и ролью Беларуси как космической державы. Разговаривали о различных направлениях в развитии науки, строительстве космических аппаратов, исследовании Земли из космоса", — сказал космонавт.
В свою очередь белорусский лидер подарил Новицкому
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Космонавт Новицкий, который сегодня встретился с Лукашенко, собирается еще раз полететь в космос, а после завершения карьеры планирует жить в Беларуси.
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