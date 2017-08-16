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Веру Глаголеву похоронят 19 августа в Москве

17.08.2017 10:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Российскую актрису и режиссера Веру Глаголева похоронят в субботу в Москве, сообщили в четверг в Союзе кинематографистов РФ.

Веру Глаголеву похоронят 19 августа в Москве
© Sputnik / Артем Бордовский
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Глаголева скончалась 16 августа в Германии после продолжительной болезни. Актрисе и режиссеру был 61 год.

"Уход Веры Витальевны — мужественной прекрасной женщины — огромное горе для ее коллег", — заявили в Союзе кинематографистов России.

Прощание с актрисой состоится 19 августа в московском Доме кино. Место похорон Глаголевой пока не обнародовано.

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Вера Глаголева — актриса и режиссер, известная по фильмам "Искренне Ваш…", "Бедная Саша". Последняя актерская работа Глаголевой — сериал "Обручальное кольцо", который выходил в 2008-2009 годах. Также Глаголева была режиссером нескольких фильмов, последний из них — картина 2014 года "Две женщины", снятая с участием британской звезды Рэйфа Файнса. К 2018 году Глаголева хотела снять ленту об истории любви писателя Ивана Тургенева и Полины Виардо, однако неизвестно, были ли начаты съемки.

У Глаголевой остался супруг Кирилл Шубский, три дочери и внучка. Ее младшая дочь Анастасия Шубская замужем за хоккеистом Александром Овечкиным.

 
Теги: Минск
 
 
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