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Веру Глаголеву похоронят 19 августа в Москве
17.08.2017 10:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Российскую актрису и режиссера Веру Глаголева похоронят в субботу в Москве, сообщили в четверг в Союзе кинематографистов РФ.
© Sputnik / Артем Бордовский
"Уход Веры Витальевны — мужественной прекрасной женщины — огромное горе для ее коллег", — заявили в Союзе кинематографистов России.
Прощание с актрисой состоится 19 августа в московском Доме кино. Место похорон Глаголевой пока не обнародовано.
Вера Глаголева — актриса и режиссер, известная по фильмам "Искренне Ваш…", "Бедная Саша". Последняя актерская работа Глаголевой — сериал "Обручальное кольцо", который выходил в 2008-2009 годах. Также Глаголева была режиссером нескольких фильмов, последний из них — картина 2014 года "Две женщины", снятая с участием британской звезды Рэйфа Файнса. К 2018 году Глаголева хотела снять ленту об истории любви писателя Ивана Тургенева и Полины Виардо, однако неизвестно, были ли начаты съемки.
У Глаголевой остался супруг Кирилл Шубский, три дочери и внучка. Ее младшая дочь Анастасия Шубская замужем за хоккеистом Александром Овечкиным.
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