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Милиция задержала оптовика, продававшего наркотики за биткоины

17.08.2017 10:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего минчанина, зарабатывавшего на продаже наркотиков и психотропов, сообщили в четверг Sputnik в Следственном комитете Беларуси.

Правоохранители установили, минчанин продавал запрещенные вещества в белорусской столице через интернет, делая закладки в различных районах города. Во время своей "работы" он и был задержан сотрудниками милиции.

"При задержании у подозреваемого изъяли полимерные пакеты с веществами, которые согласно заключению экспертиз содержат опасное наркотическое вещество марихуану общей массой более 280 грамм и особо опасное психотропное вещество — амфетамин (фенамин) общей массой более 160 граммов", — рассказала Sputnik официальный представитель СК Юлия Гончарова.

По информации следствия, минчанин успел поработать в этой сфере всего чуть более трех месяцев.

В рамках расследования уголовного дела был проведен обыск по месту жительства "оптовика", а также осмотрены места тайников, назначен ряд экспертиз, включая компьютерно-технические, ввиду использования подозреваемым мессенджеров, шифрующих переписку.

"В результате проведенных мероприятий была получена информация о том, что вознаграждения за свою противоправную деятельность подозреваемый мужчина получал в биткоинах", — отметила Гончарова.

Она также рассказала, что подозреваемый заключен под стражу, а на его имущество наложен арест.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего минчанина, зарабатывавшего на продаже наркотиков и психотропов, сообщили в четверг Sputnik...

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