|
Юлия Меньшова не уходит с "Первого канала" и появится в новом сезоне
17.08.2017 10:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Телеведущая Юлия Меньшова не покидает "Первый канал", несмотря на закрытие ее программы "Наедине со всеми", которая выходила в эфир в течение четырех лет.
Меньшова успокоила своих поклонников и зрителей, сообщив на свой странице в
"Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки", — написала Меньшова.
По словам актрисы, редакция программы "Наедине со всеми" не распущена, а наоборот "работает на полную катушку".
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии