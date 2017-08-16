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Юлия Меньшова не уходит с "Первого канала" и появится в новом сезоне

17.08.2017 10:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Телеведущая Юлия Меньшова не покидает "Первый канал", несмотря на закрытие ее программы "Наедине со всеми", которая выходила в эфир в течение четырех лет.

Меньшова успокоила своих поклонников и зрителей, сообщив на свой странице в Instagram, что не покидает "Первый".

"Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки", — написала Меньшова.

По словам актрисы, редакция программы "Наедине со всеми" не распущена, а наоборот "работает на полную катушку".

Хотелось бы, конечно, продлить интригу, но поползли дурацкие слухи, придется расколоться чуть раньше

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее известная актриса подтвердила информацию о закрытии передачи "Наедине со всеми".

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