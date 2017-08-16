МИНСК, 17 авг — Sputnik. Телеведущая Юлия Меньшова не покидает "Первый канал", несмотря на закрытие ее программы "Наедине со всеми", которая выходила в эфир в течение четырех лет.

Меньшова успокоила своих поклонников и зрителей, сообщив на свой странице в Instagram , что не покидает "Первый".

"Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки", — написала Меньшова.

По словам актрисы, редакция программы "Наедине со всеми" не распущена, а наоборот "работает на полную катушку".