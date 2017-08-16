Трамваи снова будут ходить к железнодорожному вокзалу в Минске

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Движение трамваев до площади Мясникова возобновляется с 1 сентября текущего года, сообщили в четверг в государственном предприятии "Минсктранс".



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В администрации попросили учитывать эту информацию при планировании поездок и приобретении проездных документов.

Движение трамваев по улицам Ульяновская и Бобруйская в центре Минска было закрыто в июне 2015 года.

Как ранее сообщал Sputnik , причиной закрытия трамвайной ветки от круга на площади Змитрока Бядули до разворотного кольца на площади Мясникова стала необходимость демонтажа трамвайного полотна для выполнения инженерных работ на первом участке третьей линии Минского метрополитена.

Многие жители столицы, в частности, водители за два года успели забыть, что по этим улицам когда-то ходили трамваи. С 1 сентября автомобилям придется "потесниться", а горожане смогут по-новому планировать свой маршрут в районе столичного ж/д вокзала.