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Трамваи снова будут ходить к железнодорожному вокзалу в Минске
17.08.2017 12:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Движение трамваев до площади Мясникова возобновляется с 1 сентября текущего года, сообщили в четверг в государственном предприятии "Минсктранс".
Sputnik / Артем Бордовский
В администрации попросили учитывать эту информацию при планировании поездок и приобретении проездных документов.
Движение трамваев по улицам Ульяновская и Бобруйская в центре Минска было закрыто в июне 2015 года.
Как ранее
Многие жители столицы, в частности, водители за два года успели забыть, что по этим улицам когда-то ходили трамваи. С 1 сентября автомобилям придется "потесниться", а горожане смогут по-новому планировать свой маршрут в районе столичного ж/д вокзала.
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Трамвайное движение возле Центрального железнодорожного вокзала было закрыто еще в 2015 году.
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