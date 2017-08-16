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Мир стал хуже без тебя: Галкин, Свиридова и другие о смерти Глаголевой

17.08.2017 13:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Российские артисты и ведущие выражают соболезнования родным Веры Глаголевой, которой не стало в четверг, 16 августа.

Большинство признались, что такая весть для них прозвучала как гром среди ясного неба, и они не могут поверить, что такой "сильной, очень сильной" Веры с ними больше нет.

Дочь Глаголевой Анастасия Шубская оставила запись у себя на страничке в Instagram в четверг.

"Наша любимая… неповторимая и единственная… нет слов и нет сил… ты рядом, и мы чувствуем это", — написала она.

"Вера! Прощай, сестра! Мир стал хуже без тебя", — написала в Instagram Алена Свиридова.

Вера! Прощай, сестра! Мир стал хуже без тебя.

 
Теги: Минск
 
 
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"Сильная, очень сильная, женщина, которая, оказывается, была из крови и плоти. Это наше время уходит", - написала в соцсети Наталья Штурм.

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