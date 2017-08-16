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Мир стал хуже без тебя: Галкин, Свиридова и другие о смерти Глаголевой
17.08.2017 13:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Российские артисты и ведущие выражают соболезнования родным Веры Глаголевой, которой не стало в четверг, 16 августа.
Большинство признались, что такая весть для них прозвучала как гром среди ясного неба, и они не могут поверить, что такой "сильной, очень сильной" Веры с ними больше нет.
Дочь Глаголевой Анастасия Шубская оставила запись у себя на страничке в Instagram в четверг.
"Наша любимая… неповторимая и единственная… нет слов и нет сил… ты рядом, и мы чувствуем это", — написала она.
"Вера! Прощай, сестра! Мир стал хуже без тебя", — написала в Instagram Алена Свиридова.
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