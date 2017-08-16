Половина выданных в мире карт поляка – на руках у белорусов

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Около половины выданных иностранцам карт поляка получили граждане Беларуси, рассказал в эфире Еврорадио Чрезвычайный и полномочный посол Польши в Беларуси Конрад Павлик.

Карта поляка – это документ, подтверждающий принадлежность ее обладателя к польскому народу. Владелец карты обладает рядом прав, в том числе на бесплатную долгосрочную визу. Кроме того, он может легально работать, учиться и заниматься бизнесом на тех же основаниях на территории страны, что и граждане Польши, а также в срочных случаях пользоваться бесплатной системой здравоохранения Польши на таких же началах, как польские граждане. Предусмотрен также ряд других преференций.

"Большинство людей пользуется картой поляка для того, чтобы получить бесплатную польскую визу, или молодежь, чтобы поступить в польские вузы. Мы выдали около ста тысяч карт поляка белорусам, это примерно половина карт, которые мы выдали по всему миру. Но, по нашей информации, несмотря на это, из Беларуси в Польшу уехало лишь около тысячи человек", – рассказал Павлик.

Он отметил, что важно правильно понимать суть этого документа. Карта поляка для Польши, по словам посла, это прежде всего моральная компенсация. Этот статус, который обеспечивает ее владельцу определенные преференции, придумали для бывших польских граждан, которые в советские времена испытывали проблемы из-за своего происхождения.

"Это прежде всего моральная компенсация для бывших граждан Польши, для тех людей, которые чувствовали себя поляками, у которых в советские времена была сложная жизнь из-за того, что они признавали себя поляками, открыто говорили о своих корнях”, – объяснил польский дипломат.