Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Глаголевой

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным, близким и коллегам актрисы и режиссера Веры Глаголевой в связи с ее кончиной, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Глаголева скончалась 16 августа в Германии, где проходила лечение от онкологического заболевания.

"Вера Витальевна, обладавшая неповторимой манерой игры и тонким восприятием характеров персонажей, создала на экране и в театре десятки запоминающихся ролей, благодаря которым снискала всенародную любовь и признание профессионалов", — отметил Лукашенко в соболезновании.

По словам белорусского лидера, "творческое наследие Веры Глаголевой стало неотъемлемой частью сокровищницы советского и российского искусства".

Прощание с Глаголевой состоится в московском доме кино в субботу 19 августа. Проводить в последний путь актрису смогут не только родные и коллеги, но и поклонники.

Вера Глаголева планировала снять к следующему году фильм, посвященный роману писателя Ивана Тургенева и Полины Виардо. Предыдущая ее режиссерская работа, фильм "Две женщины", вышел в прокат в 2014 году.