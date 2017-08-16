ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Глаголевой

17.08.2017 15:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным, близким и коллегам актрисы и режиссера Веры Глаголевой в связи с ее кончиной, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Глаголева скончалась 16 августа в Германии, где проходила лечение от онкологического заболевания.

"Вера Витальевна, обладавшая неповторимой манерой игры и тонким восприятием характеров персонажей, создала на экране и в театре десятки запоминающихся ролей, благодаря которым снискала всенародную любовь и признание профессионалов", — отметил Лукашенко в соболезновании.

По словам белорусского лидера, "творческое наследие Веры Глаголевой стало неотъемлемой частью сокровищницы советского и российского искусства".

Прощание с Глаголевой состоится в московском доме кино в субботу 19 августа. Проводить в последний путь актрису смогут не только родные и коллеги, но и поклонники.

Вера Глаголева планировала снять к следующему году фильм, посвященный роману писателя Ивана Тургенева и Полины Виардо. Предыдущая ее режиссерская работа, фильм "Две женщины", вышел в прокат в 2014 году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С народной артисткой России попрощаются в Москве уже в ближайшую субботу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Производитель: цены на лекарства в Беларуси не должны стоять как колода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика