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Производитель: цены на лекарства в Беларуси не должны стоять как колода

17.08.2017 15:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг – Sputnik. Цены на лекарственные препараты в Беларуси должны меняться в соответствии с требованиями рынка, заявил в четверг генеральный директор РУП "Белмедпрепараты" Павел Коховец.

Производитель: цены на лекарства в Беларуси не должны стоять как колода
© Sputnik / Виктор Толочко
"Белмедпрепараты" попросили госпрограмму по фармотрасли

Более трети белорусских лекарств стоят менее доллара в эквиваленте, а подавляющее большинство – до пяти долларов. Контроль за стоимостью лекарств – тема, о которой регулярно высказывается и президент республики Александр Лукашенко.

Глава крупнейшего в стране производителя лекарств отметил, что РУП "Белмедпрепараты" во многом выполняет социальную функцию и стремится делать фармсредства доступными, однако цены все же должны иногда меняться.

"Цены не должны стоять как колода, а двигаться по трендам. Иначе мы придем к стагнации, отсутствию развития", – уверен Коховец.

В республике только десять наименований препаратов стоят дороже импортных, остальные полторы тысячи – дешевле, чего нельзя сказать о ценах на белорусские лекарства в России. По словам Коховца, стоимость отечественных препаратов на российском рынке выше, чем местных даже с учетом того, что производители фармпродукции России платят НДС, а белорусские – нет.

Частично на стоимость лекарств влияет и ситуация на рынке. По словам представителей Минздрава, сейчас есть препараты, которые в портфеле у 10-15 белорусских производителей: начинается конкуренция на маленьком рынке, и доходность снижается у всех компаний. Решить этот вопрос может создание единого фармхолдинга, которое завершится в Беларуси к 1 сентября.

Пойти в сторону уменьшения стоимость лекарств можно было бы при условии развития в республике производства лекарственных субстанций – сейчас все применяемые в Беларуси закупаются. Также страна до сих пор не производит многие важные медпрепараты – например, все необходимое для трансплантации органов в республике также импортное.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам главы предприятия "Белмедпрепараты", отсутствие динамики с ценами приведет к стагнации отрасли.

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