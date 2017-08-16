МИНСК, 17 авг – Sputnik. Верховный суд Беларуси обнародовал судебную статистику по делам о жестоком обращении с животными – только за шесть месяцев текущего года было возбуждено 48 подобных дел.

ВС собрал статистические данные после резонансного убийства маленького котенка в Минске : 56-летний нетрезвый мужчина на улице Руссиянова несколько раз ударил животное о стену, от чего кот умер. В отношении минчанина было возбуждено уголовное дело по ст. 339-1 Уголовного кодекса Беларуси.

"Судами в 2016 году рассмотрено 131 дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.45 КоАП – жестокое обращение с животными", – сказала пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.

Из них 71 гражданину суд назначил штраф, шестерым – арест, три человека были освобождены от ответственности, 28 дел – возвращено для устранения недостатков, 23 – прекратили по разным основаниям.

За первое полугодие текущего года суды рассмотрели 48 таких дел: по ним выдали 23 штрафа, одного гражданина арестовали, троих освободили от ответственности, 12 – вернули для устранения недостатков и 9 прекратили.

По информации Лясковой, к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными в 2016 году суды привлекли 8 человек, в 2017-м – одного. Из прошлогодних осужденных по один человек получил в качестве наказания общественные работы и штраф, трое – арест и еще трем назначили ограничение свободы без направления в исправительное учреждение.

Нормы об ответственности за жестокое обращение были введены в УК Беларуси в 2015 году: ч. 1 ст. 339 предусматривает в качестве наказания общественные или исправительные работы, штраф или арест; ч. 2 — арест, ограничение либо лишение свободы на срок до года.

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