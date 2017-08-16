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Двое подростков в Англии заночевали в супермаркете и "поужинали" на £300
17.08.2017 17:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Двое подростков, оставшись на ночь в супермаркете Sainsbury’s в Шотландии, съели продуктов на 300 фунтов стерлингов, сообщили британские СМИ.
Школьники 12 и 13 лет спрятались в отделе одежды, а затем выждали, пока супермаркет закроется.
После закрытия они зашли в торговый зал магазина и начали опустошать полки. Школьникам повезло: внутри торгового объекта после 22:00 не было сотрудников охраны – один охранник, который находился снаружи, обнаружил подростков только через четыре часа – около двух ночи.
По информации издания
Руководство магазина Sainsbury’s подтвердило факт инцидента, по данным сети, всего школьники съели продуктов на 300 фунтов стерлингов (750 белорусских рублей).
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Внутри торгового объекта после 22:00 не было сотрудников охраны – один охранник, который находился снаружи, обнаружил подростков только через четыре часа.
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