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Двое подростков в Англии заночевали в супермаркете и "поужинали" на £300

17.08.2017 17:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг – Sputnik. Двое подростков, оставшись на ночь в супермаркете Sainsbury’s в Шотландии, съели продуктов на 300 фунтов стерлингов, сообщили британские СМИ.

Двое подростков в Англии заночевали в супермаркете и "поужинали" на £300
© Pixabay
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Школьники 12 и 13 лет спрятались в отделе одежды, а затем выждали, пока супермаркет закроется. 

После закрытия они зашли в торговый зал магазина и начали опустошать полки. Школьникам повезло: внутри торгового объекта после 22:00 не было сотрудников охраны – один охранник, который находился снаружи, обнаружил подростков только через четыре часа – около двух ночи.

По информации издания Daily Record, из супермаркета пропала видеокамера за 35 фунтов и две флешки.

Руководство магазина Sainsbury’s подтвердило факт инцидента, по данным сети, всего школьники съели продуктов на 300 фунтов стерлингов (750 белорусских рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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Внутри торгового объекта после 22:00 не было сотрудников охраны – один охранник, который находился снаружи, обнаружил подростков только через четыре часа.

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