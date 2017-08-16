Свалку под Минском закроют

МИНСК 17 авг — Sputnik. Полигон коммунальных отходов "Северный" под Минском закроют с 1 октября, сообщила в четверг журналистам первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.

Предписание о закрытии свалки территориальный орган Минприроды уже выдал.

Как сообщает БелТА , сейчас предстоит оперативно перенаправить транспортные потоки, которые собирают коммунальные отходы, а также комплексно пересмотреть систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

По словам замминистра, в мире используется большое число различных способов утилизации и переработки отходов. Предполагается, что вскоре специалисты выберут оптимальный вариант для белорусской столицы. Построят в Минске и мусоросжигательный завод.

Многие минчане жалуются на близость полигона "Северного" — кроме связанных с экологией вопросов жители столицы указывают и на то, что свалку видно из многих точек города и на въезде в Минск, что портит от него впечатление.