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Свалку под Минском закроют

17.08.2017 17:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК 17 авг — Sputnik. Полигон коммунальных отходов "Северный" под Минском закроют с 1 октября, сообщила в четверг журналистам первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.

Свалку под Минском закроют
© Pixabay
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Предписание о закрытии свалки территориальный орган Минприроды уже выдал.

Как сообщает БелТА, сейчас предстоит оперативно перенаправить транспортные потоки, которые собирают коммунальные отходы, а также комплексно пересмотреть систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

По словам замминистра, в мире используется большое число различных способов утилизации и переработки отходов. Предполагается, что вскоре специалисты выберут оптимальный вариант для белорусской столицы. Построят в Минске и мусоросжигательный завод.

Многие минчане жалуются на близость полигона "Северного" — кроме связанных с экологией вопросов жители столицы указывают и на то, что свалку видно из многих точек города и на въезде в Минск, что портит от него впечатление.

 
Теги: Минск
 
 
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Полигон "Северный" закрывают уже с 1 октября, а сейчас занимаются перераспределением транспортных потоков.

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