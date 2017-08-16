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Дизайнер из Франции подала в суд на Брэда Питта и Анджелину Джоли

17.08.2017 18:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг – Sputnik. Французский дизайнер интерьеров подала иск в суд к американским актерам Брэду Питту и Анджелине Джоли, чтобы вернуть себе авторство проекта по освещению их шато Мираваль, находящегося в Провансе, сообщила газета Guardian.

Дизайнер из Франции подала в суд на Брэда Питта и Анджелину Джоли
© AFP/ Khalil MAZRAAWI
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Француженка Одиль Судан заявляет, что пара перестала оплачивать многомиллионные счета за проект, что не позволяет фирме дизайнера дальше работать в шато.

В апреле текущего года апелляционный суд в Париже вынес решение в пользу Судан – ей постановили выплатить 565 тысяч евро. Тогда дизайнер получила деньги, а сейчас решила бороться за признание авторства в проекте.

На суде Судан сообщила, что не знает, почему актер прекратил платить, и отметила, что ей продолжают поступать сообщения, в которых были требования о необходимости завершить работу. По словам дизайнера, выплаты так и не были произведены, и она была вынуждена закрыть свою компанию.

 
Теги: Минск
 
 
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Пара перестала оплачивать многомиллионные счета за проект, что не позволяет фирме дизайнера дальше работать в шато.

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