Дизайнер из Франции подала в суд на Брэда Питта и Анджелину Джоли

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Французский дизайнер интерьеров подала иск в суд к американским актерам Брэду Питту и Анджелине Джоли, чтобы вернуть себе авторство проекта по освещению их шато Мираваль, находящегося в Провансе, сообщила газета Guardian .

Француженка Одиль Судан заявляет, что пара перестала оплачивать многомиллионные счета за проект, что не позволяет фирме дизайнера дальше работать в шато.

В апреле текущего года апелляционный суд в Париже вынес решение в пользу Судан – ей постановили выплатить 565 тысяч евро. Тогда дизайнер получила деньги, а сейчас решила бороться за признание авторства в проекте.

На суде Судан сообщила, что не знает, почему актер прекратил платить, и отметила, что ей продолжают поступать сообщения, в которых были требования о необходимости завершить работу. По словам дизайнера, выплаты так и не были произведены, и она была вынуждена закрыть свою компанию.