Азаренко впервые рассказала о ситуации с сыном Лео

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (Беларусь) спустя неделю после того, как в СМИ появилась информация о проблемах в ее семье, прокомментировала ситуацию, сообщает Sputnik.

Экс-бойфренд Азаренко Билли Маккинг, от которого она родила ребенка в декабре прошлого года, в прошлом месяце обратился с заявлением в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния), якобы белоруска похитила их сына Лео Александра . Суд постановил, что на время рассмотрения дела об опекунстве Лео не может покидать город. По информации СМИ, суд может продлится до октября. Из-за этой ситуации теннисистка была вынуждена отказаться от участия в двух турнирах — в Стэнфорде и Цинциннати. Под вопросом была и поездка на US Open в Нью-Йорк. Азаренко готова была оплатить Маккингу все расходы в Нью-Йорке на время турнира, но суд не принял сторону белоруски .

В четверг, 17 августа, спортсменка выступила с официальным заявлением, в котором поблагодарила всех за поддержку и рассказала о своих дальнейших планах. Сейчас же Азаренко полностью погружена в решение юридических вопросов.

"В ситуации, сложившейся на данный момент, я могу сыграть на US Open в этом году только в том случае, если оставлю Лео в Калифорнии, что я делать не хочу", — заявила теннисистка.

Она подчеркнула, что никто не должен оказываться перед выбором — ребенок или карьера. "Мы все достаточно сильны, чтобы делать и то, и другое", — добавила Азаренко.

Она выразила поддержку родителям, которые могут растить детей и одновременно работать.



© Pixabay Адвокат о шансах Азаренко вернуть ребенка из США

"Я безмерно благодарна за поддержку, которую получаю от мужчин и женщин по всему миру, которые солидарны с работающими мамами и поддерживают их в их праве быть с ребенком", — продолжила Азаренко.

Белоруска обратила внимание, что с оптимизмом смотрит в будущее и после благополучного разрешения всех вопросов, она сможет вновь выйти на корт. "Ни один родитель не должен выбирать между ребенком и карьерой", — в очередной раз сказала она.

"Я верю, что в ближайшее время мы с отцом Лео сможем уладить наши разногласия, выстроить взаимодействие и договориться о том, как нам поехать в Нью-Йорк всем вместе, чтобы я смогла там сыграть, но главное — чтобы в жизни Лео постоянно присутствовали оба его родителя", — заключила белорусская теннисистка.