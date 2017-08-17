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Водитель и пассажир, пострадавшие в ДТП с такси, будут жить
17.08.2017 21:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Состояние водителя и пассажира такси, попавших в ДТП в Минске, оценивается как тяжелое стабильное, сообщил телеканалу ОНТ заведующий отделением сочетанной травмы БСМП Иван Ладутько.
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
"Перспектива относительно жизни благоприятная. Будут жить", — сказал Ладутько.
Пациенты поступили в учреждение здравоохранения с травмами груди, черепа, переломами нижних конечностей. Оба находятся в реанимационном отделении. Они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Пострадавшие находятся в реанимационном отделении столичной БСМП, перспективы относительно жизни пациентов медики считают благоприятными.
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