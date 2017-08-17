Водитель и пассажир, пострадавшие в ДТП с такси, будут жить

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Состояние водителя и пассажира такси, попавших в ДТП в Минске, оценивается как тяжелое стабильное, сообщил телеканалу ОНТ заведующий отделением сочетанной травмы БСМП Иван Ладутько.



© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома Следователи озвучили подробности смертельного ДТП в Минске

ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси произошло утром в четверг в Минске . В результате аварии на месте погибла пассажирка. Водитель и еще два пассажира были госпитализированы, но через некоторое время один из пассажиров умер .

"Перспектива относительно жизни благоприятная. Будут жить", — сказал Ладутько.

Пациенты поступили в учреждение здравоохранения с травмами груди, черепа, переломами нижних конечностей. Оба находятся в реанимационном отделении. Они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.