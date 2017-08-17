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Белорусам в Барселоне рекомендовали связаться с родными

17.08.2017 21:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Гражданам Беларуси, которые находятся в Барселоне, где произошел теракт, рекомендовали выйти на связь с родными, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Террорист за рулем микроавтобуса в четверг вечером начал давить людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. СМИ сообщают, что жертвами стали 13 человек, ранены более 30. Власти подчеркивают, что число погибших может возрасти, поскольку многие раненые находятся в критическом состоянии.

"МИД рекомендует гражданам Беларуси, находящимся в Барселоне, следовать указаниям властей и выйти на связь с родными и близкими в Беларуси", — сообщили в министерстве.

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