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Белорусам в Барселоне рекомендовали связаться с родными
17.08.2017 21:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Гражданам Беларуси, которые находятся в Барселоне, где произошел теракт, рекомендовали выйти на связь с родными, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.
"МИД рекомендует гражданам Беларуси, находящимся в Барселоне, следовать указаниям властей и выйти на связь с родными и близкими в Беларуси", — сообщили в министерстве.
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