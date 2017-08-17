Эпидемиологи: клещи за 7 месяцев покусали более 26 тыс. белорусов

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Эпидемиологи подвели предварительные итоги текущего года с ситуацией с укусами граждан клещами – за семь месяцев в больницы обратились более 26 тысяч человек, сообщили Sputnik в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



© Sputnik Игорь Зарембо Эпидемиологи назвали парки Минска, где есть клещи

Специалисты констатируют, что в 2017-м зафиксировано снижение количества обращений граждан, пострадавших от нападения клещей.

"В организации здравоохранения за истекший период текущего года по поводу укуса клеща обратилось 24,6 тысячи человек, в том числе 7,6 тысячи детей", – сказали в центре.

Там также сообщили, что эта цифра на 24,4% меньше, чем за аналогичный период 2016-го.

По информации эпидемиологов, чаще всего клещи кусали людей в Минске и Гродненской области, меньше всего покусанных – на Гомельщине.

При этом заболеваемость клещевым боррелиозом в республике в текущем году по сравнению с прошлым снизилась на 17,4%, а число случаев клещевого энцефалита не превысило 30.