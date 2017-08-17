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Эпидемиологи: клещи за 7 месяцев покусали более 26 тыс. белорусов

17.08.2017 21:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг – Sputnik. Эпидемиологи подвели предварительные итоги текущего года с ситуацией с укусами граждан клещами – за семь месяцев в больницы обратились более 26 тысяч человек, сообщили Sputnik в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Эпидемиологи: клещи за 7 месяцев покусали более 26 тыс. белорусов
© Sputnik Игорь Зарембо
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Специалисты констатируют, что в 2017-м зафиксировано снижение количества обращений граждан, пострадавших от нападения клещей. 

"В организации здравоохранения за истекший период текущего года по поводу укуса клеща обратилось 24,6 тысячи человек, в том числе 7,6 тысячи детей", – сказали в центре.

Там также сообщили, что эта цифра на 24,4% меньше, чем за аналогичный период 2016-го.

По информации эпидемиологов, чаще всего клещи кусали людей в Минске и Гродненской области, меньше всего покусанных – на Гомельщине.

При этом заболеваемость клещевым боррелиозом в республике в текущем году по сравнению с прошлым снизилась на 17,4%, а число случаев клещевого энцефалита не превысило 30. 

 
Теги: Минск
 
 
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Чаще всего клещи кусали людей в Минске и Гродненской области, меньше всего покусанных – на Гомельщине.

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