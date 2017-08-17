Не надо бояться психиатров: чем живет крупнейшая лечебница СНГ

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Минский сленг "тебе в Новинки" и "прямиком на 18-й автобус" сделал свое дело: Республиканский научно-практический центр психического здоровья до сих пор не может избавиться от пугающего имиджа.

"Донесите, пожалуйста, до общества, что не надо бояться психиатров. Надо развеять этот миф — что если я поговорю с психиатром, то на мне можно ставить крест. Мы доступные и мы не страшные", — обратился к журналистам с просьбой главный нарколог Министерства здравоохранения Иван Коноразов.

Журналистов пригласили посмотреть, как выглядит изнутри клиника, которой в следующем году исполнится сто лет.



© Sputnik / Виктор Толочко РНПЦ психического здоровья в Новинках

32 отделения и более полутора тысяч коек — это точно крупнейшая психиатрическая клиника в СНГ, а возможно и в Европе.

Кому помогают

В центре помогают и взрослым, и детям. Есть отделения для подростков и возрастных пациентов, есть для тех, кто впервые столкнулся с психическим расстройством и порой не готов сразу принять болезнь, есть для женщин, которые мучаются послеродовыми депрессиями, и для тех, кто страдает от анорексии или булимии.

В отдельном корпусе содержат тех, кто по решению суда был направлен на принудительное лечение.

"Они направлены к нам, так как признаны судом недееспособными и невменяемыми на момент совершения преступления. Там два мужских отделения по 50 коек для пациентов с усиленным режимом наблюдения. И женское на 40 коек: 20 коек со строгим и 20 с усиленным режимом наблюдения", — рассказал директор РНПЦ Александр Старцев.



© Sputnik / Виктор Толочко Директор РНПЦ Александр Старцев

Четыре отделения центра занимаются пациентами, страдающими наркотической и алкогольной зависимостью. В одном помогают наркоманам, во втором — выйти из запоя, еще в двух осуществляют реабилитацию зависимых.

Собственно, в первую очередь к нарко- и алкозависимым обращались медики центра, когда говорили о необходимости побороть страх перед визитом в РНПЦ. Проконсультироваться же и получить помощь можно и анонимно, не доводя ситуацию до вызова бригады, принудительной поездки в клинику и постановки на учет.

Иностранцы благодарят за человечный подход

Центр ориентирован прежде всего на жителей Минска и Минской области. Но попасть сюда может и любой житель республики. При наличии направления от нарколога пациентов госпитализируют бесплатно, при желании получить помощь анонимно — за определенную плату.

Сутки в клинике стоят в районе 30-35 рублей для граждан Беларуси. Для иностранцев дороже, но они, по словам медиков, обычно остаются довольны полученной помощью.



© Sputnik / Виктор Толочко В РНПЦ психического здоровья есть аппарат для МРТ

"Когда к нам на лечение попадают наши соседи, они первое что говорят — это человечность отношений, расположение к ним. Поэтому те, кто уезжают, они, как правило, пишут слова благодарности. Потому что они в полном объеме получают помощь, а не вытягивание денег из них", — говорит директор РНПЦ Старцев.

Но подавляющее большинство пациентов все-таки граждане Беларуси. Причем порядка 40% зависимых пациентов, которые в настоящее время находятся на реабилитации в 21 отделении, получают помощь платно. Причем большинство из платных пациентов — минчане.

"В настоящий момент отделение заполнено. Из 50 коек заняты 48. Но за эти два дня я выписываю 15 человек, то есть в пятницу отделение будет оголено — столько мы не наберем к выходным", — говорит заведующий 21-м отделением, которое занимается реабилитации лиц, страдающих синдромом зависимости от психоактивных веществ, Владимир Иванов.



© Sputnik / Виктор Толочко Заведующий 21-м отделением Владимир Иванов

По его ощущениям, в последние годы пить стали меньше. Сказать, что пациенты молодеют, он тоже не может. По-прежнему в его отделении помогают справиться с зависимостью мужчинам и женщинам в возрасте от 25 до 45 лет. А после 45 его пациенты либо понемногу уходят, либо завязывают.

"Здесь другой болезненный момент. Лоббирование пивного производства в нашей стране привело к тому, что у нас появилось много пивного алкоголизма, что для Беларуси всегда было чуждо. До трети наших пациентов, особенно женщины, это пивные алкоголики, а раньше этого не было", — рассказывает Иванов.

Почему пьют и почему не останавливаются

Люди пьют, принимают наркотики или скатываются в иные зависимости, потому что не умеют получать положительные эмоции другими способами, объясняет Иванов. Кстати, его отделение было единственным в республике, где начали системно работать с игровой зависимостью.

"Любой зависимый стремится не к какому-то конкретному веществу или времяпровождению, человек хочет изменить свое эмоциональное состояние. И для этого использует различные способы. И мы должны что-то предложить взамен. Научить человека бороться с этими эмоциями и сделать так, что он научится испытывать сильные эмоции, не употребляя алкоголь", — объясняет завотделением.

Пока человек в клинике, его день полностью заполнен: медикаменты, мощная физиотерапия и психотерапия — индивидуальная и в группах. В центре есть и барокамера, и массаж, и тренажерный зал. Тот, кто хочет получить помощь, ее получает, подчеркивает Иванов.



© Sputnik / Виктор Толочко Отделение гипербарической оксигенации

Доля участия медиков в успехе избавления человека от зависимости, подчеркивают в РНПЦ, процентов тридцать. Остальное — это работа самого человека и окружения.

"Если люди замотивированы, то те технологии, которыми мы пользуемся, приносят высокий результат. Но, к сожалению, к нам часто приходят люди, не заинтересованные в лечении. И тогда технология не виновата. Приведу другой пример: вот онкология, насколько она (терапия — Sputnik) эффективна? Если болезнь диагностировали на раннем этапе, можно добиться 100-процентного эффекта. Молодцы онкологи. А если на 4 этапе, можно сказать: зря тратим деньги на онкологию. Так и здесь", — объяснил Sputnik директор РНПЦ Старцев.

Что делать

Что делать для сокращения потребления алкоголя, давным-давно известно, говорит завотделением реабилитации лиц, страдающих синдромом зависимости от психотропных препаратов, Иванов. Мировой опыт показывает, что проблему отлично решают высокие цены и низкая доступность.

"Прежде всего, должна быть сбалансированная цена. 40-45 лет назад бутылка водки стоила 2 рубля 87 копеек. При этом килограмм хорошего белого хлеба стоил 20 копеек. Смотрите, какой разрыв цен. А бройлерный цыпленок стоил рубль 75 за килограмм, почти в два раза дешевле бутылки водки. Поэтому все известно: сбалансированная цена, сокращение лицензированных мест торговли алкоголем, у нас их очень много. Грамотное санитарное просвещение и возрастной ценз — с 21 года. Но для этого нужна политическая воля", — говорит Иванов.

Главный нарколог Минздрава Коноразов напомнил, что министерство вместе с МВД внесли предложение установить единое время продажи алкогольных напитков. И запретить продажу спиртного повсеместно, кроме заведений общепита, с 23 до 9 часов.

Кроме того, по словам Коноразова, повлиять на ситуацию с употреблением алкоголя могло бы изменение акцизов на крепкий алкоголь. Бюджет бы не потерял, а вот люди, есть шанс, стали бы меньше пить.



© Sputnik / Виктор Толочко Главный нарколог Министерства здравоохранения Иван Коноразов

"По отношению к пиву и слабоалкогольным напиткам пропорция стоимости акцизов должна быть один к трем. На сегодняшний день это 1:1,3. Когда крепкий алкоголь стоит достаточно дорого за счет стоимости акциза, перечисление средств в бюджет за счет стоимости акцизов возрастает, а объемы потребления снижаются. Тогда даже люди, которые употребляют алкоголь, они выбирают для себя не водку, а пиво или вино", — рассуждает Коноразов.

Когда будут рассмотрены и будут ли приняты предложения медиков, Коноразов сказать затруднился.