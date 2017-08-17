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Правительство обещает не сокращать число мест в вузах "искусственно"

18.08.2017 09:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Правительство не планирует искусственно сокращать количество поступающих в вузы, однако цифрами приема будут заниматься профильные министерства, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" вице-премьер Беларуси Василий Жарко.

После встречи по вопросам развития системы образования с главой государства в начале недели Жарко заявил о планах сокращать набор в вузы и провести заново аттестацию всех существующих в Беларуси высших учебных заведений.

Правительство обещает не сокращать число мест в вузах "искусственно"
© Sputnik / Виктор Толочко
Жарко предложил отказаться от учета балла аттестата при поступлении

Уже в этом году, рассказал вице-премьер, набор в вузы был уменьшен, а абитуриентов в целом было на семь процентов меньше прошлогоднего показателя. Как напомнил Жарко, набор в вузы ежегодно планировали ректоры заведений.

"До сегодняшнего дня набор в вузы планировали ректоры. Ректору выгодно — чем больше у него студентов, чем больше у него платников", — заявил Жарко.

При этом, по словам чиновника, контрольные цифры приема в вузы "должна определять экономика". Теперь утверждать их будут не ректоры, а Минтруда и Минэкономики — смотреть, сколько специалистов нужны разным отраслям.

"Опять же, когда мы повысим проходные баллы в вузы, то поступят те, кто должен учиться. Нет искусственной задачи сократить высшее образование, но оно должно быть для подготовленного человека", — уточнил заместитель премьер-министра.

И сегодня Беларусь находится в списках лидеров по доступности высшего образования и количеству граждан с дипломами вузов. Вместо этого чиновники планируют делать ставку на среднее специальное и профессионально-техническое образование — количество мест в ссузах и ПТУ будут увеличиваться одновременно с сокращением в высших учебных заведениях.

 
Теги: Минск
 
 
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Контрольные цифры приема будут утверждать не ректоры вузов, а Минтруда и Минэкономики.

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