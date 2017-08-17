МИНСК, 18 авг — Sputnik. Правительство не планирует искусственно сокращать количество поступающих в вузы, однако цифрами приема будут заниматься профильные министерства, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" вице-премьер Беларуси Василий Жарко.

После встречи по вопросам развития системы образования с главой государства в начале недели Жарко заявил о планах сокращать набор в вузы и провести заново аттестацию всех существующих в Беларуси высших учебных заведений.



© Sputnik / Виктор Толочко Жарко предложил отказаться от учета балла аттестата при поступлении

Уже в этом году, рассказал вице-премьер, набор в вузы был уменьшен, а абитуриентов в целом было на семь процентов меньше прошлогоднего показателя. Как напомнил Жарко, набор в вузы ежегодно планировали ректоры заведений.

"До сегодняшнего дня набор в вузы планировали ректоры. Ректору выгодно — чем больше у него студентов, чем больше у него платников", — заявил Жарко.

При этом, по словам чиновника, контрольные цифры приема в вузы "должна определять экономика". Теперь утверждать их будут не ректоры, а Минтруда и Минэкономики — смотреть, сколько специалистов нужны разным отраслям.

"Опять же, когда мы повысим проходные баллы в вузы, то поступят те, кто должен учиться. Нет искусственной задачи сократить высшее образование, но оно должно быть для подготовленного человека", — уточнил заместитель премьер-министра.

И сегодня Беларусь находится в списках лидеров по доступности высшего образования и количеству граждан с дипломами вузов. Вместо этого чиновники планируют делать ставку на среднее специальное и профессионально-техническое образование — количество мест в ссузах и ПТУ будут увеличиваться одновременно с сокращением в высших учебных заведениях.