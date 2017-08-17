Декоммунизация в США: мэр Сиэтла против памятника Ленину

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Мэр американского Сиэтла (штат Вашингтон) Эд Мюррей выступил с заявлением о "символах ненависти, расизма и насилия" и высказался за то, чтобы убрать из города памятник Владимиру Ленину, а также мемориал солдатам Конфедерации.



© Sputnik / Виктор Толочко Депутат: снос памятников может привести к возрождению фашизма

"Мы никогда не должны забывать нашу историю, но мы также не должны делать идолов из тех, кто совершал жестокость и пытался разделить нас на основе того, какие мы и откуда мы", — говорится в заявлении.

Кампания по сносу памятников конфедератам, выступавшим за сохранение рабства в годы Гражданской войны в США в 1861-65 годах, возобновилась в США после событий в городе Шарлоттсвилль , где в субботу прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. Акции протеста прошли и в Сиэтле.

Опубликовано видео сноса протестующими памятника конфедератам в США>>

К символам ненависти кроме мемориалов конфедератов мэр также отнес и статуи, идеализирующие основателя советского режима.

"Я считаю, что мемориал (солдатам Конфедерации) на кладбище Lake View и статуя Ленина в (районе) Фримонт нужно убрать", — заявил Мюррей.



© AP/ На фоне Ленина снимается семейство

Между тем памятник Ленину в Сиэтле расположен на частной территории и был любимым фоном для фотографирующихся туристов.

Декоммунизация по-украински

Почти 2,5 тысячи памятников на Украине попали под снос в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысяч монументов Ленина; "Ленина в городах больше нет", сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

Декоммунизация по Польше

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания и предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.