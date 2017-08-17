Белорусский МИД выразил соболезнования в связи с терактами в Испании

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси выразило соболезнования в связи с терактами в Испании, в результате которых погибли 14 человек, более ста получили ранения, сообщает Sputnik.

Сразу несколько испанских городов — Барселона, Камбрильс и Альканаре — подверглись террористическим атакам накануне. В Барселоне и Камбрильсе фургоны начали давить пешеходов, а в Альканаре взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. В результате атак погибли 14 человек, пострадали более 100, среди них полицейские. Правоохранителям удалось задержать нескольких подозреваемых, шесть террористов были ликвидированы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны. Ответственность за события в Барселоне взяла на себя запрещенная группировка "Исламское государство".

"МИД выражает искренние соболезнования родным, близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате терактов в Испании", — говорится в сообщении внешнеполитического в Twitter .

Белорусские дипломаты также проинформировали об открытии горячей линии в посольстве республики в Мадриде.