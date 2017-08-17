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Россельхознадзор ввел запрет на "Савушкин продукт"

18.08.2017 11:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ввела ограничения поставок сухой молочной сыворотки ОАО "Савушкин продукт", сообщает Sputnik.

Россельхознадзор ввел запрет на "Савушкин продукт"
© Sputnik/ Мария Амелина
Россельхознадзору не понравилась сгущенка из Рогачева – опять санкции

В последнее время участились случаи запрета российским ведомством определенной продукции белорусской "молочки" из-за обнаружения остатков антибиотиков. Белорусская сторона обвинения неоднократно отвергала.

Как стало известно накануне, Россельхознадзор решил ввести ограничения на поставки сухой молочной сыворотки ОАО "Савушкин продукт". Кроме того, под санкции попало мясо птицы производства ОАО "Витконпродукт", молоко ОАО "Молочные горки" и сгущенное молоко Рогачевского завода.

В то же время, с пятницы ведомство отменило ограничения на поставку продукции "Велграда" и "Пружанского молочного комбината".

Пять белорусских предприятий российские эксперты будут контролировать усиленно: СП ООО "Бак", СОАО "Беловежские сыры", ОАО "Здравушка-Милк", а также бобруйский и первый минский молокозаводы.

 
Теги: Минск
 
 
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С пятницы ведомство сняло ограничения на поставки двух других белорусских предприятий - "Велград" и Пружанского комбината.

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