ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ сообщили о закрытии еще четырех передач на Первом

18.08.2017 12:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Российский Первый канал готовится кардинально поменять сетку вещания и отказаться от нескольких рейтинговых программ, сообщили в пятницу СМИ со ссылкой на свои источники.

Первый весь август не покидает информационные ленты: канал оставили телеведущие Андрей Малахов и Александр Олешко, также уже известно об отказе от "Пока все дома" и "Наедине со всеми".

По данным портала URA, на Первом канале готовится "настоящая революция". Осенью зрители могут не увидеть в эфире полюбившиеся ток-шоу"Первая студия" с Артемом Шейниным, а также передачи "Модный приговор", "Контрольная закупка" и "Давай поженимся!" с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой.

Уже в начале осени телеканал должен представить новые проекты.

В то же время, Первый канал официально не комментирует слухи. Некоторые СМИ уже заявили о том, что подобная информация является "заказухой" против телеканала. Так это или нет, зрители узнают уже в сентябре.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После отказа от Пока все дома и ухода Малахова главный телеканал России может отказаться от "Модного приговора", "Давай поженимся" и других программ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси разработают нанобиосенсоры для оценки качества продуктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика