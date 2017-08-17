СМИ сообщили о закрытии еще четырех передач на Первом

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Российский Первый канал готовится кардинально поменять сетку вещания и отказаться от нескольких рейтинговых программ, сообщили в пятницу СМИ со ссылкой на свои источники.

Первый весь август не покидает информационные ленты: канал оставили телеведущие Андрей Малахов и Александр Олешко, также уже известно об отказе от "Пока все дома" и "Наедине со всеми".

По данным портала URA, на Первом канале готовится "настоящая революция". Осенью зрители могут не увидеть в эфире полюбившиеся ток-шоу"Первая студия" с Артемом Шейниным, а также передачи "Модный приговор", "Контрольная закупка" и "Давай поженимся!" с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой.

Уже в начале осени телеканал должен представить новые проекты.

В то же время, Первый канал официально не комментирует слухи. Некоторые СМИ уже заявили о том, что подобная информация является "заказухой" против телеканала. Так это или нет, зрители узнают уже в сентябре.