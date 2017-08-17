Лукашенко рассказал, как водил коня и окучивал картошку в детстве

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения хозяйств Шкловского и Оршанского районов поделился детскими воспоминаниями о работе в полях.



© Sputnik Егор Еремов Лукашенко продолжит контролировать ход уборочной кампании в стране

На поле, расположенном на территории одновременно и Могилевской, и Витебской областей сам Лукашенко работал с детства — здесь его малая родина.

"Первое, когда я сам водил коня, окучивая картошку. Поле было разделено на три части. Было 12 часов дня, жара неимоверная, оводы, мухи… А потом уже я сам окучивал картошку (это второе впечатление), а младший двоюродный брат водил лошадь. Он был поменьше меня ростом, и ему все время надо было идти, держа руки вверх, — лошадь вести", — рассказал Лукашенко.

По признанию президента, по тем временам эти впечатления "не вполне хорошие, но очень полезные для нынешнего времени".

Сейчас площадь президентского поля составляет около полутысячи гектар, некоторое время назад Лукашенко принял решение сделать это поле своего рода экспериментальным при возделывании тех или иных видов сельскохозяйственных культур.

"Давайте договоримся, что мы, поскольку я знаю эту почву, это поле, контурность, попробуем здесь экспериментировать", — сказал Лукашенко.

В этом году глава государства поручал посеять на этом поле озимую пшеницу и гибридную диплоидную рожь сортов иностранной селекции, чтобы оценить их качество и урожайность — в итоге она достигла 90-100 ц/га, хотя в прежние годы урожайность на этом же поле не превышала 13-17 ц/га.

"Мне хочется услышать ответ (от белорусских селекционеров — Sputnik), что мы имеем подобное, и имеем ли. Если нет, то когда будем иметь? Мне доложили заранее, что по пшенице у нас проблем нет. Мы научились создавать свои семена, и они по урожайности и качеству не хуже импортных", — обратился Лукашенко, его слова привела БелТА .