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Президент вместе с сыном провел тест-драйв белорусского комбайна

18.08.2017 14:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко лично провел тест-драйв флагманского комбайна "Гомсельмаша", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Президент вместе с сыном провел тест-драйв белорусского комбайна
© Фото: пресс-служба президента РБ
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Лукашенко в пятницу посетил хозяйства Шкловского и Оршанского районов и лично проверил ход уборочной кампании — она должна завершиться уже в ближайшие дни. Как рассказали в пресс-службе, приехал глава государства на поле на квадрацикле.

"Я сегодня приехал на работу. Это поле Президента. Когда-то кто-то с легкой руки это сказал. Это действительно мое поле, где я работал", — сказал Лукашенко.

Кроме обсуждения хода уборочной кампании и нюансов использования разных сортов зерновых, задался президент и вопросом и качественной технике для аграриев.

Так, Лукашенко показали комбайн "Гомсельмаша" КЗС-1624-1. Президент поручил конструкторам к следующей уборочной обновить модель, устранив все выявленные на практике недостатки, а также заняться разработкой и созданием еще более совершенного комбайна, который будет востребован в будущем.

Президент вместе с сыном провел тест-драйв белорусского комбайна
© Фото: пресс-служба президента РБ
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"Затем глава государства предложил испытать комбайн на ходу. Место комбайнера занял один из работников сельхозпредприятия. Рядом с ним разместился младший сын президента Николай. Александр Лукашенко занял место на площадке возле кабины и ознакомился с работой техники на ходу", — рассказали в пресс-службе.

По словам президента, надо доказать, что на белорусском комбайне можно выдавать результаты не хуже, чем на импортном. "Многое зависит от механизатора. Главное — человек", — отметил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства приехал на поле на квадроцикле, а затем решил проверить работу отечественных комбайнов лично.

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