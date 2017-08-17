Президент вместе с сыном провел тест-драйв белорусского комбайна

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко лично провел тест-драйв флагманского комбайна "Гомсельмаша", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко в пятницу посетил хозяйства Шкловского и Оршанского районов и лично проверил ход уборочной кампании — она должна завершиться уже в ближайшие дни. Как рассказали в пресс-службе, приехал глава государства на поле на квадрацикле.

"Я сегодня приехал на работу. Это поле Президента. Когда-то кто-то с легкой руки это сказал. Это действительно мое поле, где я работал", — сказал Лукашенко.

Кроме обсуждения хода уборочной кампании и нюансов использования разных сортов зерновых, задался президент и вопросом и качественной технике для аграриев.

Так, Лукашенко показали комбайн "Гомсельмаша" КЗС-1624-1. Президент поручил конструкторам к следующей уборочной обновить модель, устранив все выявленные на практике недостатки, а также заняться разработкой и созданием еще более совершенного комбайна, который будет востребован в будущем.



© Фото: пресс-служба президента РБ Николай Лукашенко вместе с отцом прокатился на новом комбайне

"Затем глава государства предложил испытать комбайн на ходу. Место комбайнера занял один из работников сельхозпредприятия. Рядом с ним разместился младший сын президента Николай. Александр Лукашенко занял место на площадке возле кабины и ознакомился с работой техники на ходу", — рассказали в пресс-службе.

По словам президента, надо доказать, что на белорусском комбайне можно выдавать результаты не хуже, чем на импортном. "Многое зависит от механизатора. Главное — человек", — отметил Лукашенко.