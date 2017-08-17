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На бюджет в ссузы снова недобор

18.08.2017 14:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Бюджетные места в средних специальных заведениях Беларуси в этом году заполнены на 99,5%, сообщила журналистам в пятницу консультант управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Татьяна Короткевич.

На бюджет в ссузы снова недобор
© Sputnik / Виктор Толочко
Ссузы Беларуси начали прием документов абитуриентов

Белорусские чиновники планируют сделать получение среднего образования обязательным — после девятого класса белорусы будут обязаны или закончить 11 классов, или отучиться в ссузе или ПТУ.

Одновременно с этим планируется сокращать набор в высшие учебные заведения и увеличивать в средние специальные. В 2017-м в ссузы планировали принять 39 тысяч человек, из них 24 тысячи — на бюджет.

Как отметила Короткевич, план приема в целом выполнили на 97,1%. Бюджетные места заполнены на 99,5%. По сравнению с прошлым годом эти показатели выросли, заверили чиновники Минобразования.

В этом году самыми востребованными специальностями у абитуриентов ссузов были правоведение, фотография, автосервис. Интересовались также педагогическими, медицинскими и высокотехнологическими специальностями.

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Вступительная кампания в ссузы завершилась 17 августа. С октября по конец ноября будут принимать документы на сельскохозяйственные специальности и заочное отделение.

 
Теги: Минск
 
 
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В то же время эксперты констатируют рост популярности среднего специального образования среди абитуриентов.

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