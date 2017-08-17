Лукашенко контролирует жатву и сам жнет серпом

Президент побывал в хозяйствах Шкловского и Оршанского районов, где ознакомился с состоянием уборочной техники и показал журналистам, как правильно жать серпом.

Александр Лукашенко приехал на пшеничное поле на квадроцикле и заявил, что на этом поле прошло его детство. Поле хозяйства «Александрийское» было названо им «президентским» и с тех пор находится под его «опекой».

«Сегодня я приехал на работу. Это поле Президента. Когда-то кто-то с легкой руки это сказал. Это действительно мое поле, где я работал», - объяснил Лукашенко.

В этом году на данном участке была посеяна озимая пшеница и диплоидная рожь сортов иностранной селекции. Хозяйство добилось урожайности 90-100 ц/Га.

Президент рассказал, как в детстве окучивал картошку и «ходил за конем». Он вместе с сыном Николаем проехался на комбайне КЗС-1624-1 модели «Полесье». У руководителей хозяйств Лукашенко потребовал не сбавлять темпы в ходе уборочной кампании.

Затем Лукашенко показал журналистам, как правильно жать рожь серпом, вместе с ним попрактиковались в этом деле и чиновники, приехавшие с президентом на его поле, среди них был и вице-премьер Михаил Русый. Вместе с Лукашенко на "александрийское поле приехали жуналисты в вышиванках и пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.