За плохие очистные сооружения штрафуют только частников

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Отсутствие контроля за качеством промоборудования для очистки сточных вод обсудили в Минстройархитектуры на профильной конференции, сообщили Sputnik организаторы мероприятия.

По словам замминистра строительства и архитектуры Дмитрия Семенкевича, проблема очистки сточных вод сегодня должна рассматриваться на всех государственных уровнях, а оборудование необходимо оценивать не только по степени очистки воды, но и по экономическому эффекту. Сегодня требования к подобному оборудованию выставляются только со стороны Минприроды.

"У меня вызывают вопросы, насколько эти требования сегодня экономически обоснованы. Я как гражданин хотел бы жиль в самом чистом пространстве, но нужно исходить еще из экономической целесообразности. Многие требования, которые мы заложили в том числе и в Водном кодексе, для белорусской экономики очень затратны", — рассказал замминистра.

По словам чиновника, на опыте строительства парка "Великий камень" можно судить о том, что требования по качеству очистки сточной воды даже выше, чем требования по качеству питьевой воды.

"Можно, конечно, выдвигать такие требования, но насколько они экономически целесообразны? Мы прекрасно понимаем, что можно иметь чистую воду, но не иметь вообще никакой экономической деятельности, никакой занятости и никаких рабочих мест. Поэтому нужно выбирать золотую середину", — заявил замминистра.

Одна из главных проблем в этой теме — отсутствие обязательной сертификации очистного оборудования, за которую выступают сами поставщики.

Как сказал в ходе конференции директор компании "РодолитАква" Дмитрий Станкевич, основная проблема Беларуси в том, что, несмотря на наличие технических условий по очистке вод, реально они почти нигде не исполняются. По его словам, поставщик может закупить самое дешевое оборудование, чтобы получить максимальную маржу, и при участии в тендере написать любые характеристики.

На рынке наряду с профессиональными поставщиками, отметил Станкевич, бывают и те, кто собирают оборудование буквально в гаражах и демпингует на рынке.

Из-за отсутствия контроля за оборудованием возникают и другие проблемы. Так, многие, кто поставил такое оборудование, даже не заглядывают потом внутрь и не смотрят, что с ним происходит, отметил эксперт. Затем, после появления на предприятии комиссий Минприроды и проб воды, на них накладывают внушительные штрафы.

Однако Станкевич уверен: такой подход применяется только к частным предприятиям. На загрязнения вод от госпредприятий — тех же молокозаводов — чиновники Минприроды закрывают глаза.

За последние три года сброс недостаточно очищенных сточных вод увеличился в Беларуси в два с половиной раза.