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Общежития вузов готовы к приезду студентов

18.08.2017 15:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг – Sputnik. Паспорта готовности большинства общежитий белорусских высших учебных заведений уже подписаны, заселение студентов начнется в конце августа.

Общежития вузов готовы к приезду студентов
© Sputnik / Виктор Толочко
Цены на комнаты в общежитиях БГУ повышать не будут

В сентябре учебный год начнется не только для школьников, но и для большинства студентов. Как и школы, паспорта готовности получают и сами вузы, и общежития, в которых живет значительная часть иногородних студентов.

"На сегодня паспорта готовности подписаны все для студенческих общежитий. Это говорит о том, что мы на 100% готовы к заселению студентов нашего вуза. У нас распределены дни и есть график заселения – мы его начинаем с 25 августа, тогда будет заселяться второй курс, далее – старшие курсы. Первокурсники будут заселяться 30 и 31 августа", – рассказала Sputnik директор студгородка БГУ Алла Мелех.

Студенческий городок – один из крупнейших в Беларуси: для студентов в общежитиях предусмотрено порядка восьми тысяч мест. Для первокурсников зарегистрирована четверть от общего числа. По всем вопросам заселения в студгородке призвали обращаться на "горячую линию", контакты опубликованы на сайте вуза.

Паспорта готовности получило и большинство общежитий иных высших учебных заведений. Так, уже готовы все общежития БГУИР, которые предусматривает три тысячи мест, и в других ведущих вузах Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Только Белгосуниверситет располагает восемью тысячами мест в общежитиях для своих студентов.

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