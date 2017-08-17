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Мотостатистика Беларуси за 7 месяцев: 175 аварий и 25 погибших байкеров
18.08.2017 16:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси обнародовало статистику аварийности среди водителей мотоциклов за семь месяцев текущего года.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В январе – июле 2017 года в республике произошло 175 аварий с участием мототранспорта, унесших жизни 25 человек", – сообщили в МВД.
Там также проинформировали, что за этот период 165 человек в авариях с мотоциклами были травмированы. Более половины ДТП спровоцировали сами скутеристы и байкеры, а 17 произошли по вине нетрезвых мотоциклистов.
В МВД напомнили, что до конца лета пристальный контроль за владельцами двухколесной техники сохранится, так как только за один день августа в республике случилось сразу три ДТП с тремя погибшими – на МКАД, в Узденском и Дрогичинском районах.
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Более половины ДТП спровоцировали сами скутеристы и байкеры, а 17 произошли по вине нетрезвых мотоциклистов.
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