Мотостатистика Беларуси за 7 месяцев: 175 аварий и 25 погибших байкеров

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси обнародовало статистику аварийности среди водителей мотоциклов за семь месяцев текущего года.



© Sputnik / Виктор Толочко Жертвами ДТП в столице с начала года стали 40 человек

"В январе – июле 2017 года в республике произошло 175 аварий с участием мототранспорта, унесших жизни 25 человек", – сообщили в МВД.

Там также проинформировали, что за этот период 165 человек в авариях с мотоциклами были травмированы. Более половины ДТП спровоцировали сами скутеристы и байкеры, а 17 произошли по вине нетрезвых мотоциклистов.

В МВД напомнили, что до конца лета пристальный контроль за владельцами двухколесной техники сохранится, так как только за один день августа в республике случилось сразу три ДТП с тремя погибшими – на МКАД, в Узденском и Дрогичинском районах.



