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Серп вам в руки: Лукашенко научил журналистов жать
18.08.2017 16:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко научил журналистов жать серпом, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.
В пятницу глава государства посетил хозяйства в Шкловском и Оршанском районах. Лукашенко ознакомился с ходом уборочной кампании и
"В ходе поездки Александр Лукашенко преподал сопровождавшим его журналистам мастер-класс по уборке зерновых серпом", — рассказали в пресс-службе.
Мастер-класс от президента по уборке зерновых серпом
К президенту присоединились местные чиновники, а также вице-премьер Михаил Русый.
После жатвы журналисты признались, что некоторые из них впервые в жизни взяли в руки серп.
Журналисты, к слову, устроили на поле флешмоб, надев вышимайки. Таким образом они хотели "подчеркнуть национальный колорит и связь поколений, которые столетиями жили и трудились на белорусской земле, выращивали хлеб на полях".
Журналисты решили сделать приятное главе государства и переоделись в майки с орнаментом
Кроме того, представители СМИ вручили Лукашенко подарок — фото с изображением комбайна, за работой которого наблюдал президент.
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко научил журналистов жать серпом, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера. В пятницу глава...
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