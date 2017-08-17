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Серп вам в руки: Лукашенко научил журналистов жать

18.08.2017 16:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко научил журналистов жать серпом, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

В пятницу глава государства посетил хозяйства в Шкловском и Оршанском районах. Лукашенко ознакомился с ходом уборочной кампании и лично на комбайне проинспектировал ход жатвы.

"В ходе поездки Александр Лукашенко преподал сопровождавшим его журналистам мастер-класс по уборке зерновых серпом", — рассказали в пресс-службе.

Серп вам в руки: Лукашенко научил журналистов жать
© Фото: пресс-служба президента РБ
Мастер-класс от президента по уборке зерновых серпом

К президенту присоединились местные чиновники, а также вице-премьер Михаил Русый.

После жатвы журналисты признались, что некоторые из них впервые в жизни взяли в руки серп.

Журналисты, к слову, устроили на поле флешмоб, надев вышимайки. Таким образом они хотели "подчеркнуть национальный колорит и связь поколений, которые столетиями жили и трудились на белорусской земле, выращивали хлеб на полях". 

Серп вам в руки: Лукашенко научил журналистов жать
© Фото: пресс-служба президента РБ
Журналисты решили сделать приятное главе государства и переоделись в майки с орнаментом

Кроме того, представители СМИ вручили Лукашенко подарок — фото с изображением комбайна, за работой которого наблюдал президент.

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Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко научил журналистов жать серпом, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера. В пятницу глава...

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