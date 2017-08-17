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Минчане вызвали милицию из-за храпящего мужчины

18.08.2017 16:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг – Sputnik. Жители Минска обратились в правоохранительные органы из-за того, что им мешает храп мужчины, сообщила пресс-служба Мингорисполкома в официальном аккаунте в Twitter.

Звонок на линию "102" поступил от граждан, проживающих в одном из домов, расположенных на улице Менделеева в белорусской столице.

"В милицию поступил звонок: в тамбуре лежит пьяный мужчина и очень громко храпит", – говорится в сообщении.

При этом в ГУВД не уточнили, отреагировали ли правоохранители на данный вызов.

Сообщение в Twitter минские милиционеры опубликовали с хэштегом #дежурка – новым проектом ГУВД, который был запущен в соцсети несколько лет назад.

 
Теги: Минск
 
 
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В ГУВД не уточняют, отреагировали ли правоохранители на данный вызов.

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