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Минчане вызвали милицию из-за храпящего мужчины
18.08.2017 16:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Жители Минска обратились в правоохранительные органы из-за того, что им мешает храп мужчины, сообщила пресс-служба Мингорисполкома в официальном
Звонок на линию "102" поступил от граждан, проживающих в одном из домов, расположенных на улице Менделеева в белорусской столице.
"В милицию поступил звонок: в тамбуре лежит пьяный мужчина и очень громко храпит", – говорится в сообщении.
При этом в ГУВД не уточнили, отреагировали ли правоохранители на данный вызов.
Сообщение в Twitter минские милиционеры опубликовали с хэштегом
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В ГУВД не уточняют, отреагировали ли правоохранители на данный вызов.
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