Минчане вызвали милицию из-за храпящего мужчины

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Жители Минска обратились в правоохранительные органы из-за того, что им мешает храп мужчины, сообщила пресс-служба Мингорисполкома в официальном аккаунте в Twitter.

Звонок на линию "102" поступил от граждан, проживающих в одном из домов, расположенных на улице Менделеева в белорусской столице.

"В милицию поступил звонок: в тамбуре лежит пьяный мужчина и очень громко храпит", – говорится в сообщении.

Ул.Менделеева. В милицию поступил звонок: в тамбуре лежит пьяный мужчина и очень громко храпит. #дежурка — GUVD_Minsk (@GUVD_Minsk) 18 августа 2017 г.

При этом в ГУВД не уточнили, отреагировали ли правоохранители на данный вызов.

Сообщение в Twitter минские милиционеры опубликовали с хэштегом #дежурка – новым проектом ГУВД, который был запущен в соцсети несколько лет назад.