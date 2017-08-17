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"Первый канал" опроверг информацию о закрытии "Модного приговора"

18.08.2017 16:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг – Sputnik. Российский "Первый канал" опроверг появившуюся в СМИ информацию о скором закрытии передач "Давай поженимся", "Первая студия", "Контрольная закупка" и "Модный приговор".

"Первый канал" опроверг информацию о закрытии "Модного приговора"
© Pixabay
СМИ сообщили о закрытии еще четырех передач на "Первом"

Ряд изданий сообщил в пятницу, что из сетки вещания на главном российском телеканале исчезнут некоторые рейтинговые передачи. Эти слухи "Первый канал" решительно опроверг.

"Мы понимаем, что новости о "Первом" люто генерят трафик, но нет, мы не закрываем "Давай поженимся", "Модный приговор", "Контрольную закупку" и "Первую студию". На будущее — мы не закрываем и "Поле чудес", КВН, "Что? Где? Когда?" И "Вечернего Урганта". С "Кто хочет стать миллионером" все тоже в порядке. Отлично себя чувствует "Доброе утро". Программа "Время" по-прежнему выходит в 21:00. В "Смаке" не закончились продукты. Дмитрий Крылов покупает билеты в следующее путешествие", – приводит РИА Новости комментарий пресс-службы канала.

По словам представителей "Первого", все хорошо и с передачей "Пусть говорят" – после ухода Андрея Малахова ее ведет Дмитрий Борисов, и программа "собирает отличные рейтинги".

"Скоро увидите обновленное "Сегодня вечером". Познер, кстати, тоже с нами. Но мы рады, что наши программы настолько популярны, что новость о каждой из них взлетает в топ "Яндекса". Коллегам же советуем не выдавать желаемое за действительное", – заключили на "Первом".

Слухи об изменениях в эфирной сетке были подогреты информацией об уходе Малахова и Александра Олешко с телеканала, а также отказом от передач "Пока все дома" и "Наедине со всеми".

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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На телеканале заверили, что в сетке останутся и "Поле чудес", и "Время", и "Вечерний Ургант" – все известные передачи.

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