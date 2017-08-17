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ЧП на заправке в Бресте: милиция установила водителя
18.08.2017 17:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Сотрудники милиции установили личность водителя автомобиля, в котором на заправочной станции в Бресте взорвался газовый баллон, сообщили в УВД Брестской области.
"Личность водителя установлена, участковый направится к нему по мету жительства. Чтобы опросить", — сообщили в Sputnik в пятницу в УВД.
По словам собеседников агентства, в милицию о том, что на заправке в автомобиле произошел взрыв, поступил сигнал через полтора часа после случившегося. Прибывшими на место происшествия милиционерами было установлено, что водитель после того, как у него в авто взорвался газовый баллон, подошел к сотрудникам заправки и показал свой паспорт, рассказали в УВД. "После чего
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, устаналивается местонахождение владельца авто. "По предварительной информации, его нет в стране на данный момент", — отметили собеседники Sputnik.
С места происшествия изъяты записи камер видеонаблюдения. Будет назначена техническая экспертиза автомобиля, сказали в УВД.
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Милиция устанавливает местонахождение владельца автомобиля, в котором взорвался газ на заправочной станции в областном центре.
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